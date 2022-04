Žiadosti o podporu na lesnícke projekty sa budú podávať elektronicky

Zvolen 10. apríla (TASR) – Žiadosti o finančnú podporu z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR v rámci lesníckych výziev bude možné podávať výlučne elektronickou formou. TASR o tom informovalo Národné lesnícke centrum (NLC) s tým, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) k tejto zmene pristupuje s cieľom zjednodušiť a zefektívniť proces predkladania a vyhodnocovania projektov.



"Záujem o túto zmenu NLC registruje už od programového obdobia 2007 – 2013, kedy bol zrealizovaný aj dotazníkový prieskum ako medzi úspešnými žiadateľmi, tak medzi vyhodnocovateľmi PPA," uviedol koordinátor pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch Európskej únie v pôdohospodárstve Peter Hrbáľ.



NLC v súvislosti so zmenou upozorňuje žiadateľov, že elektronicky bude realizované predkladanie projektov i komunikácia medzi obhospodarovateľmi lesa a PPA a to prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Pre prihlásenie sa do portálu budú žiadatelia potrebovať občiansky preukaz s elektronickým čipom.



NLC ďalej pripomína, že na základe aktualizácie harmonogramu výziev PRV SR, budú môcť obhospodarovatelia lesa v tomto roku požiadať o podporu na investície do lesnej dopravnej siete, vodozádržných prvkov na drobných vodných tokoch v lesoch, obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami.



O finančnú podporu z PRV SR bude možné žiadať aj pri projektoch zameraných na manažment opatrení pre vytváranie biotopov pre hlucháňa hôrneho, obnovu lesov osobitného určenia a ochranných lesov či poznávacej a občianskej infraštruktúry v lesoch a investíciu do lesníckej techniky.