Žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov treba dať do konca apríla

Bratislava 30. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy (MD) SR pripomína, že žiadosti od poskytovateľov ubytovania za ubytovanie odídencov v mesiacoch júl 2022 až február 2023 musia podnikatelia predložiť najneskôr do 30. apríla 2023. Informoval o tom Martin Petro z odboru komunikácie MD SR.



"Chcel by som všetkým podnikateľom pripomenúť termín na predkladanie žiadostí o príspevok za ubytovanie odídencov a požiadať ich, aby si predkladanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Za poskytnuté ubytovanie do februára 2023 je možné predkladať žiadosti len do konca apríla 2023," povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MD Tomáš Ondrčka.



Aktuálne je podľa Petra možné predkladať dve rôzne žiadosti o príspevok podľa nariadenia vlády SR číslo 415 z roku 2022, a to za ubytovanie poskytnuté v mesiacoch júl až september 2022 a za ubytovanie v mesiacoch október 2022 až február 2023. Formulár žiadosti je dostupný na webstránke ministerstva, v časti Lex Ukrajina.



Petro poznamenal, že ministerstvo dopravy vyplatilo doteraz príspevok za ubytovanie odídencov vo výške 22,8 milióna eur pre približne 600 ubytovateľov.



Dodal, že momentálne je poskytovanie príspevku schválené do 31. mája 2023. K tomu bude od 1. apríla na stránkach ministerstva dopravy dostupný link na formulár na zmluvu.