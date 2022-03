M. Žiaková: Prechod na palivo od iného dodávateľa nie je jednocuchý

Bratislava 2. marca (TASR) – Slovensko uvažuje o zmene dodávateľa paliva pre jadrové elektrárne ruského typu VVER 440, ktoré prevádzkujú Slovenské elektrárne (SE) v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach. Prechod na palivo od nového dodávateľa však nie je jednoduchý, upozornila v stredu pred zasadnutím vlády predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Marta Žiaková.



"Proces, keď začínate používať iné palivo, ako bolo pôvodné, je dosť zdĺhavý, pretože musíte preskúmať všetky bezpečnostné aspekty, ktoré sú s tým spojené," upozornila Žiaková. Pri prevádzke reaktora totiž nesmie prísť k poškodeniu paliva, ale ani samotného primárneho okruhu reaktora.



O zmene dodávateľa paliva sa podľa Žiakovej uvažuje, no iniciátorom tejto zmeny musí byť držiteľ povolenia na prevádzkovanie jadrového zariadenia, ktorým sú u nás Slovenské elektrárne. ÚJD bude v takom prípade spolu so SE posudzovať palivo, ktoré by chceli kúpiť.



Slovensko je v súčasnosti od dodávok paliva pre jadrové reaktory z Ruska závislé. Na aký dlhý čas máme zásoby tohto paliva, nie je jasné, i keď v utorok (1. 3.) v Bratislave pristálo na výnimku zo zákazu využívania slovenského vzdušného priestoru ruské lietadlo s jeho dodávkou. Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti iba priblížilo, že pracuje na diverzifikácii dodávok.