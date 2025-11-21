< sekcia Ekonomika
Žiar nad Hronom bude hospodáriť s rozpočtom vyše 48,1 milióna eur
Autor TASR
Žiar nad Hronom 21. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni viac ako 48,1 milióna eur. Rozpočet mesta, ako aj prijatie úverového rámca vo výške 2,5 milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov, schválili žiarski poslanci na piatkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Primátor Peter Antal na rokovaní skonštatoval, že rozpočet sa nerodil ľahko a jeho zostavenie považuje za úspech. Poznamenal, že napriek zvyšujúcim sa nákladom na všetkých stranách a aktuálnej situácii, v ktorej sa samosprávy nachádzajú kvôli opatreniam štátu, mesto nejde cestou zvyšovania daní a poplatkov pre obyvateľov a firmy.
Poznamenal tiež, že rozvoj mesta nesmie v budúcom roku zastať a bude viazaný predovšetkým na štrukturálne fondy. Verí, že mesto bude v ich získavaní úspešné. Tiež podotkol, že mesto v budúcom roku zabezpečí prevádzku všetkých športovísk v takom rozsahu, ako sú obyvatelia zvyknutí. Takisto poskytne dotácie všetkým športovým klubom, ktoré v meste pôsobia. Rozpočet tiež podľa Antala počíta s oslavami 780. výročia založenia mesta v budúcom roku.
Úsporu mestu do ďalších rokov podľa jeho slov prinesie najmä transformácia mestskej spoločnosti Technické služby na sociálny podnik, ktorá vďaka tomu dokáže zlacnieť služby či zaradenie mestskej hromadnej dopravy do Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
Poslanci na rokovaní odsúhlasili aj prijatie úverového rámca vo výške 2,5 milióna eur, ktorý je určený na kapitálové investície. Konkrétne na rekonštrukciu dvoch mestských budov, na obnovu ktorých nevie mesto čerpať štrukturálne fondy, pretože pri nich vykazuje hospodársku činnosť. Jeho prijatie Antal odôvodňuje aj zákonom o dlhovej brzde.
Rozpočet mesta na rok 2026 zohľadňuje skutočnosť, že rozpočet na rok 2027 nebude môcť prekročiť výšku rozpočtu predchádzajúceho roka v dôsledku uplatnenia pravidiel dlhovej brzdy. Vedúci odboru ekonomiky a financovania Martin Sebechlebský na rokovaní priblížil, že v rozpočte sú preto zapracované všetky dostupné zdroje financovania, vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie, účelových dotácií, ako aj zdrojov z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Environmentálneho fondu.
Bežný rozpočet mesta na rok 2026 je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok vo výške 230.000 eur je použitý na krytie splátky časti istiny z komerčných úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6.888.000 eur. Kapitálové výdavky budú podľa radnice rozpočtovo kryté investičným úverom z komerčnej banky, úverom z Environmentálneho fondu, príjmami z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a príjmom z predaja kapitálových aktív. Finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové vo výške 6.658.000 eur.
