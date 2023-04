Žiar nad Hronom 18. apríla (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom chce zrekonštruovať športový areál základnej školy na Ulici Dr. Janského, celkové náklady odhaduje približne na 587.000 eur. Poslanci mesta na pondelňajšom (17. 4.) mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Mesto v rámci projektu počíta s obnovou a celkovou rekonštrukciou pôvodného športového areálu základnej školy. Ten podľa samosprávy už nespĺňa technické ani bezpečnostné požiadavky a ide o posledný posledný športový areál v meste, ktorý nie je zrekonštruovaný. V súčasnosti sa tu nachádza plocha s bežeckým oválom so škvarovým povrchom a plocha s prírodnou trávou.



Obnova školského športového areálu na Ulici Dr. Janského má spočívať vo vybudovaní bežeckého oválu s umelým tartanovým povrchom so štyrmi dráhami a šprintérskou rovinkou. Súčasťou oválu bude aj športovisko s rozbežiskom, hádzanárske ihrisko či ihrisko na basketbal. V rámci multifunkčného ihriska chce mesto vytvoriť aj priestor na workout s fitness prvkami.



"Samozrejmosťou je aj bezbariérový prístup na športovisko. Podmienkou dotácie je umožnenie využívania športoviska nielen pre školy, ale aj športovým klubom a verejnosti," dodal projektový manažér mesta Miloš Čerťaský.



Náklady na obnovu športového areálu mesto odhaduje približne na 587.000 eur, z Fondu na podporu športu žiada o príspevok vo výške viac ako 410.000 eur. V súvislosti s projektom samospráva už vyhlásila i verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie, uchádzači o zákazku môžu ponuky predkladať do 9. mája.