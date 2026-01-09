< sekcia Ekonomika
Žiar nad Hronom hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie autobusovej stanice
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 2,2 milióna eur bez DPH. Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré spočívajú v rekonštrukcii centrálnej autobusovej stanice v meste Žiar nad Hronom.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 9. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom hľadá zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu centrálnej autobusovej stanice. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 2,2 milióna eur bez DPH. Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré spočívajú v rekonštrukcii centrálnej autobusovej stanice v meste Žiar nad Hronom. Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, lehota realizácie prác je osem mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 29. januára.
Na rekonštrukciu stanice získalo mesto nenávratný finančný príspevok z ministerstva dopravy. Stanica by mala byť po obnove bezbariérová. Rekonštrukcia sa dotkne spevnených asfaltových plôch, osvetlenia aj strechy. Pribudne v nej nový mobiliár či oddychová zóna. Projekt ráta aj s osadením siedmich digitálnych informačných tabúľ.
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 2,2 milióna eur bez DPH. Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré spočívajú v rekonštrukcii centrálnej autobusovej stanice v meste Žiar nad Hronom. Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, lehota realizácie prác je osem mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 29. januára.
Na rekonštrukciu stanice získalo mesto nenávratný finančný príspevok z ministerstva dopravy. Stanica by mala byť po obnove bezbariérová. Rekonštrukcia sa dotkne spevnených asfaltových plôch, osvetlenia aj strechy. Pribudne v nej nový mobiliár či oddychová zóna. Projekt ráta aj s osadením siedmich digitálnych informačných tabúľ.