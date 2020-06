Žiarsky lokálny trh dal príležitosť regionálnym výrobcom

Žiar nad Hronom 22. júna (TASR) – Regionálni výrobcovia z okolia Žiaru nad Hronom sa počas uplynulého víkendu zišli na prvom Lokálnom trhu. Zákazníci preferujúci lokálne výrobky si tak vďaka podujatiu mohli zakúpiť mäso a mäsové výrobky, pivo, sirupy či lekváre. Organizátori Lokálneho trhu avizujú, že podujatie chcú v Žiari nad Hronom usporadúvať pravidelne.



Autor myšlienky Peter Paššák priblížil, že Lokálny trh funguje na princípe predobjednávok. Tie si môžu zákazníci zadať on-line, výrobcovia potom objednávky pripravia a počas konania akcie si ich zákazníci vyzdvihnú. „Keďže sme trh organizovali prvýkrát, tak sme sa s výrobcami dohodli, že donesú aj niečo navyše," uviedol s tým, že niektorí tak priniesli aj tovar, ktorý sa dal zakúpiť bez objednávok.



Výrobcov chcú týmto spôsobom odbremeniť od zdĺhavého predaja, podľa Paššáka je to koncept použiteľný najmä pre menších výrobcov, ktorí nemôžu stráviť na tržnici dlhší čas. „Za nejakú hodinu - dve si predaj vybavia a potom sa opäť môžu venovať svojej činnosti. To je tá výhoda," podotkol.



Svoje výrobky počas akcie ponúkalo zatiaľ šesť lokálnych výrobcov, podľa Paššáka by chceli do budúcnosti ponuku rozšíriť aj o med či domáce vajcia a pečivo, aby bola pestrejšia. V ponuke boli bio hovädzie mäso a mäsové výrobky, remeselné pivo, rôzne výrobky z čili, víno z Čajkova či víno a lekváre z arónie.



„Ďalší trh sa bude konať zase o mesiac, chceme osloviť ďalších výrobcov, aby sme stihli všetko pripraviť," podotkol Paššák a dodal, že to, ako často budú nakoniec podujatie organizovať, sa ukáže podľa záujmu zákazníkov.



Organizátori Lokálneho trhu poukazujú na to, že nakupovanie výrobkov od regionálnych výrobcov je ekologické, a navyše podporuje lokálnu ekonomiku a regionálny rozvoj. Žiar nad Hronom je podľa Paššáka pilotným miestom, nevylučuje, že v prípade pozitívneho ohlasu sa pokúsia Lokálny trh zorganizovať aj niekde inde.



„Začali sme v Žiari nad Hronom, to je taká prvá lastovička. Testujeme, či to má zmysel a či sa to bude ľuďom páčiť, a podľa toho sa rozhodneme, čo ďalej," dodal.