Bratislava 12. decembra (TASR) - Žiar nad Hronom má už aj svoju digitálnu podobu. Digitálny obraz krajiny vytvorila Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR. Išlo o pilotné skenovanie územia v rámci prípravy digitálneho obrazu Slovenska, ktorý by mal byť vytvorený do roku 2032. V utorok o tom informovala Lenka Bradová z tlačového odboru UUPV SR.



Digitálny obraz krajiny by mal v budúcnosti pomôcť napríklad pri virtuálnom overovaní prínosov či prípadných rizík významných stavebných zámerov. Podľa úradu je jeho vytvorenie kľúčové pre lepšie plánovanie a využitie územia. Spracovanie digitálnych modelov územia a stavieb sa overuje v oblasti dendrológie, inteligentného plánu zóny, oznámenia o stavbe, monitorovania podzemných sietí a projektu stavby cesty.



"Prvé kroky k vytvoreniu celkového digitálneho obrazu krajiny už máme úspešne za sebou. Oblasti, ktorým sa TUKE venuje, boli zvolené s cieľom nájsť, navrhnúť a overiť spôsob, akým sa tieto komplexné agendy dajú previesť do digitálneho sveta. Po overení realizovateľnosti sa vybrané spôsoby špecifikujú do parametrov zadania pre informačný systém," priblížil predseda UUPV SR Martin Hypký.



Ako pilotné územie pri príprave projektu bol určený Žiar nad Hronom, pretože na jeho území sa nachádzajú ako verejné priestranstvá a obytné zóny, tak aj priemyselné a poľnohospodárske zóny, infraštruktúra, lesy, lúky aj voľná príroda. Prvé dáta začali zbierať ešte v marci tohto roka, s ďalšími skenovaniami územia pokračovali v lete a na jeseň.



Podľa podpredsedníčky UUPV SR Miloty Sidorovej možno už vidieť prvé pozitívne dosahy v reálnom presahu na územné plány našich miest a obcí. "TUKE pracovala na tvorbe pilotného digitálneho obrazu krajiny na území okresu Žiar nad Hronom, v ktorom vytvorili budúci územný plán v novom národnom štandarde. Skrátka z nečitateľného papiera spravili živý dátový model s vrstvami, terénom, stromami a budovami," doplnila Sidorová.