Žiar nad Hronom plánuje investície do parkovísk aj miestnych škôl

Žiar nad Hronom 6. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom plánuje v tomto roku vybudovať tri verejné parkoviská, investovať do interiérov základných a materských škôl, ako aj rekonštruovať ich sociálne zariadenia či iné vnútorné priestory. Vo svojom novoročnom príhovore obyvateľom na sociálnej sieti to avizuje žiarsky primátor Peter Antal.



Primátor skonštatoval, že mesto čaká náročný rok. Rapídny nárast cien energií v uplynulom období, nešetrné zásahy štátu do hospodárskej politiky miest a obcí vo forme zníženia výberu daní z príjmov či zvyšovanie miezd zamestnancov vo verejnej správe budú mať podľa neho veľký dopad na hospodárenie miest a obcí aj v tomto roku.



"Samosprávy zaznamenávajú veľký prepad príjmov a naopak zvýšené výdavky. Neostáva nám nič iné, iba sa prispôsobiť. Našťastie nemusíme sa prispôsobovať tak, že by sme ľuďom ukracovali služby. Napríklad menej kosili, menej čistili verejné priestranstvá alebo v noci vypínali osvetlenie. Nemusíme brať dotácie športovcom a kultúre či zatvárať športoviská," podotkol Antal.



Na druhej strane však pripustil, že mesto môže v nasledujúcich rokoch zabudnúť na rozvojové projekty, ktoré by financovalo z vlastného rozpočtu. Ak bude mesto podľa neho rekonštruovať či budovať, tak zo získaných zdrojov alebo realizovať menšie projekty. "Verím, že budeme úspešní aj s niektorými žiadosťami o dotácie," uviedol Antal.



Mesto má podľa primátora pripravené viaceré projekty, napríklad na revitalizáciu Parku Štefana Moysesa, revitalizáciu vnútroblokových priestorov v centre mesta, vodozádržné opatrenia, rekonštrukciu autobusovej stanice či výstavbu ekokempu v Šášovskom Podhradí. "Všetky tieto nákladné projekty sme pripravení realizovať, ak sa nám podarí získať financie z externých zdrojov," priblížil Antal.



Primátor dodal, že mesto v čase prosperity zrekonštruovalo podstatnú časť majetku, preto aktuálne nemusí robiť žiadne drastické škrty, alebo rapídne dvíhať ľuďom dane a poplatky ako v iných mestách. "Nespali sme a nemíňali zbytočne. Zrekonštruovali sme športovú halu, futbalový a hokejový štadión, plaváreň, postavili atletický štadión, oddychové zóny, rekonštruovali sme cesty a chodníky," vymenoval Antal a zároveň konštatoval, že za uplynulých desať rokov samospráva zásadne znížila modernizačný dlh mesta.



"V časoch prosperity sme investovali peniaze do rekonštrukcie a modernizácie športovísk, iných mestských objektov a majetku a preto nás teraz v krízovom období netlačí modernizačný dlh, respektíve nutnosť viazať financie do rekonštrukcií," dodal.