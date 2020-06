Žiarčania budú mať prístup k bezplatnému internetu

Žiar nad Hronom 2. júna (TASR) – Žiarčania budú mať už tento rok k dispozícii prístup k bezplatnému internetu na viacerých verejných priestranstvách v rámci celého mesta.



Mesto bolo úspešné so svojou žiadosťou a na zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom získalo dotáciu vo výške 13 775 eur. Z vlastného rozpočtu prispeje sumou 725 eur.



Desať prístupových bodov umiestnia vo viacerých lokalitách. Je medzi nimi napríklad autobusová stanica, miestny kaštieľ, Námestie Matice slovenskej, oddychová zóna na Etape či sídlisko Sever.



Podľa vedúceho kancelárie primátora mesta Martina Baláža vybrali lokality, ktoré sú frekventované. Bezplatný internet bude dostupný v okruhu zhruba 100 štvorcových metrov od prístupového bodu. "Projekt máme zrealizovať do apríla 2021, ale my by to chceli zrealizovať ešte v tomto roku," podotkol.



V rámci výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Wifi pre Teba boli úspešné aj niektoré blízke obce. Napríklad Janova Lehota, Dolná Ždaňa, Ladomerská Vieska, Pitelová či Hronská Dúbrava.