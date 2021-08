Žiaromat Kalinovo má od leta viac objednávok, čelí ale zvýšeniu cien

Kalinovo 31. augusta (TASR) - Slovenskému výrobcovi žiaruvzdorných materiálov, spoločnosti Žiaromat Kalinovo sa po odznení druhej vlny pandémie nového koronavírusu začalo viac dariť získavať nové objednávky pre výrobu. Vedenie spoločnosti to dokonca viedlo k náboru nových zamestnancov. V súčasnosti tak závod dáva prácu 165 ľuďom.



"Aktuálnu situáciu vnímame pozitívne. Po odznení druhej vlny koronakrízy sme zhruba od začiatku leta začali pociťovať výraznejší nárast zákazkovej náplne pre našu výrobu a čo je potešiteľné, tento trend evidujeme v celom rozsahu nášho výrobného sortimentu," uviedol pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Peter Baláž. "Existujú indície, že tento trend pretrvá aj dlhšie," dodal.



Spoločnosť ale podľa neho čelí aj nepriaznivým vplyvom. "V prvom rade ide o výrazný nárast cien prakticky všetkých našich kľúčových vstupných surovín. Je to ovplyvnené hlavne nárastom cien za prepravu z Číny do Európy," priblížil.



V druhom rade je to stúpajúca nespoľahlivosť dodávateľov, prameniaca z vysokého dopytu a prejavujúca sa v nedodržiavaní dohodnutých termínov dodávok. "Toto sa nám sčasti darí eliminovať dôsledným plánovaním nákupov a navýšením nakupovaných objemov," uviedol.



Hlavnou prioritou spoločnosti v tejto situácii je udržanie si existujúceho portfólia dlhodobých a stabilných zákazníkov. Podľa riaditeľa do tejto kategórie patria Železiarne Podbrezová, oceliarne v Třinci, oceliarne v Mariupole na Ukrajine a oceliareň v Štore v Slovinsku. Ďalšou prioritou je však aj získavanie nových zákazníkov. Spoločnosť sa ich aktuálne snaží získavať na východných trhoch.



Dlhodobou snahou spoločnosti je promptne reagovať na potreby trhu. "V tejto oblasti plánujeme aj naďalej pokračovať vo vývoji nových druhov výrobkov pre metalurgiu v spolupráci s ŽP VVC a Technickou univerzitou v Košiciach. Ide hlavne o bezcementové žiarobetóny na báze MgO a nové druhy žiarobetónových prefabrikátov," priblížil riaditeľ.



Pandémia nového koronavírusu mala tak ako vo väčšine odvetví negatívny dopad aj na kalinovský závod. Objem výroby v roku 2020 medziročne poklesol o zhruba 13 percent, pričom tržby dosiahli 9,31 milióna eur. Zisk sa podľa finstat.sk znížil o 86 percent na 29.123 eur.



Situácia sa podľa Baláža v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršila až natoľko, že firma požiadala o pomoc aj štát a to prostredníctvom jedného z opatrení v rámci projektu Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom.