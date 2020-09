Žiarsky Tubapack zvládol krízu bez prepúšťania aj bez štátnej pomoci

Žiar nad Hronom 21. septembra (TASR) – Žiarska spoločnosť Tubapack zvláda ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu bez prepúšťania či znižovania platov, a to aj bez štátnej finančnej pomoci. Zavedenie ďalších celoplošných opatrení by však spoločnosti prinieslo nemalé ekonomické problémy. Pre TASR situáciu priblížila Monika Huříková z oddelenia predaja spoločnosti Tubapack.



„Naša spoločnosť je závislá na exporte svojich produktov. V prípade dlhodobého uzavretia hraníc alebo zníženia odberu najväčších odberateľov by čelila nemalým problémom. Rovnako, ak by došlo k uzavretiu školských zariadení, musíme nahradiť chýbajúce pracovné sily z dôvodu čerpania ošetrovného zamestnancami, ktorí by boli nútení ostať doma s deťmi,“ vysvetlila Huříková.



Žiarskej spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 230 ľudí, pomohla k zvládnutiu ekonomickej krízy aj výroba laminátových túb využívaných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Tubapack ešte v marci zdvojnásobil ich výrobu, používané boli podľa Huříkovej najmä ako obaly na antibakteriálne gély.



Spoločnosť od januára do augusta vyrobila 167 miliónov kusov túb z rôznych materiálov, v porovnaní s rovnakým obdobím z minulých rokov pritom ide o mierny pokles. V roku 2018 to bolo za prvých osem mesiacov 180 miliónov kusov, v roku 2019 už 185 miliónov. Z pohľadu tržieb spoločnosť neevidovala pokles vyšší ako 20 %, nemala preto nárok na finančnú štátnu pomoc. Napriek tomu dokázala udržať všetky pracovné miesta, a to bez nutnosti znižovania platov, podotkla Huříková.