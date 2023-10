Žiarsky VUM je súčasťou medzinárodnej skupiny Elkem Carbon Solutions

Žiar nad Hronom 20. októbra (TASR) - Súčasťou výrobných procesov v priemyselnom parku v Žiari nad Hronom je už viac ako 70 rokov aj výroba a spracovanie rôznych druhov uhlíkových materiálov. V posledných takmer dvoch dekádach túto výrobu zastrešuje výrobná prevádzka VUM, a. s., ktorá sa v júni tohto roka začlenila do medzinárodnej skupiny Elkem Carbon Solutions (ECS) a zmenila názov na Elkem Carbon Slovakia.



"Tak ako pre mnohé iné odvetvia hospodárstva, tak aj pre hutnícky priemysel sa uplynulých 18 mesiacov nieslo v znamení neľahkého postavenia na trhu, nových materiálových tokov a dynamických cien energií. V svetle týchto neľahkých výziev sa udiala aj akvizícia, ktorá síce značne nezarezonovala, avšak svojím rozsahom sa radí k aktivitám významným nielen pre žiarsky priemyselný park, ale presahujúcim lokálny rámec," informovala Gabriela Gaálová z Elkem Carbon Slovakia.



Štruktúra produktového portfólia a neustále sa rozširujúci rozsah služieb pre zákazníkov v oblasti ferozliatin podľa Gaálovej spôsobili, že spoločnosť VUM, a. s., sa s ročnou kapacitou presahujúcou 40.000 t etablovala medzi európsku špičku v tomto segmente. A keďže spoločnosť Elkem patrí k svetovým lídrom v oblasti výroby uhlíkových hmôt viac ako 100 rokov, podľa Gaálovej sa očakáva, že akvizícia slovenskej prevádzky prinesie množstvo benefitov.



"A to nielen posilnenie pozície medzinárodnej divízie Elkem Carbon Solutions na trhu, ale najmä pre lokálnu výrobu v podobe investícií do upgradu technologických procesov a zlepšenia pracovného prostredia, implementácie štandardov na ochranu životného prostredia a zníženie emisií CO2, či zavedenia nových manažérskych a kontrolných systémov," podotkla.



Výkonný riaditeľ VUM, a. s., Roman Bielek v tejto súvislosti konštatoval, že spojenie týchto dvoch výrazných lídrov v oblasti spracovania uhlíkových materiálov prinesie nový vietor do plachiet nielen pre samotnú prevádzku v Žiari nad Hronom, ale bude aj prínosom v rámci areálu priemyselného parku v podobe implementovaných inovácií, ekologických pracovných postupov, ako aj nových pracovných príležitostí.



Finálnou bodkou tejto akvizície bol podľa Gaálovej slávnostný ceremoniál, ktorý sa v uplynulých dňoch konal v Žiari nad Hronom za účasti zamestnancov Elkem Carbon Slovakia, reprezentantov divízneho vedenia spoločnosti Elkem v Osle, ako aj predstaviteľov miestnej samosprávy a odborovej organizácie.