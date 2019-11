Žiga: Akčným plánom rozvoja reagoval rezort na výrobu a vývoj batérií

Bratislava 5. novembra (TASR) – Akčným plánom rozvoja elektromobility zareagovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na výrobu a vývoj batérií ako príležitosť pre ekonomiku SR, ktorá má vysoký podiel automobilového priemyslu. Povedal to v utorok minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) ako príklad prístupu štátu k batériovému priemyslu počas konferencie odborníkov z tohto odvetvia Energy Manifest.



Jeho témami boli analýza súčasného a budúceho trhu batérií, ukladania energie, prehľad aktuálnych výskumných, vývojových a výrobných trendov.



Akčný plán rezortu obsahuje 15 opatrení na zvýšenie podielu elektrických vozidiel a vybudovanie infraštruktúry. „Vyhodnocujeme žiadosti o dotácie pre samosprávy na vybudovanie siete nabíjacích staníc a pripravujeme jej pokračovanie. Do konca roka začneme s veľkou podporou kúpy batériových elektrických a plug-in hybridných vozidiel. Elektromobily dostanú také privilégiá, aké majú v zahraničí, od zeleného evidenčného čísla vozidla až po právo jazdiť v tzv. bus pruhoch," avizoval minister a spomenul aj informačnú kampaň na podporu elektromobility.



Podľa Žigu sa treba zaoberať aj cenou a dojazdom elektromobilov, príslušnou infraštruktúrou, dostatkom surovín na výrobu batérií, stabilitou elektrizačnej ústavy a tzv. zadným cyklom elektrobatérií.



Podľa odhadov Európskej komisie (EK) bude v roku 2030 podiel elektrických a hybridných áut na predaji nových vozidiel 30 %, čo si vyžiada investície európskych krajín do výskumu a budovania trhu s batériami od výroby po recykláciu, aby Európska únia (EÚ) nebola odkázaná na dovoz z Ázie a vybudovala si nezávislé postavenie, ako pripomenul minister. SR založila národnú platformu Slovenská aliancia pre batérie, ktorej zámerom je vyvinúť pre batériový priemysel inovatívny a udržateľný ekosystém. Súkromný a akademický sektor založili združenie Slovenská batériová aliancia, ktoré je činné v elektromobilite, uskladňovaní energie a vodíkových technológií prostredníctvom podpory výskumu a vývoja.



Odborné podujatie je pod záštitou Žigu, podpredsedu EK Maroša Šefčoviča a viceprezidenta Európskej investičnej banky Vazila Hudáka, ktorého vystúpenie sa očakáva podľa zverejneného programu podujatia v utorok podvečer. Organizátorom podujatia je Slovenská batériová aliancia.