Žiga: Autopriemysel ide k elektromobilite,infraštruktúra bude súčasťou

Novela zákona zavádza povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel.

Bratislava 4. júna (TASR) – Automobilový priemysel sa uberá k elektromobilite a súvisiaca infraštruktúra - nabíjacie stanice - budú jej súčasťou. Uviedol to po utorkovom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) k novele zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú na svojom rokovaní odobrila vláda.



"Vidíme, že celý automobilový priemysel sa uberá smerom autoelektromobility a infraštruktúra je jednou z významných častí tejto elektromobility. Nároky na nové budovy budú aj v tom, že ak sa vytvoria parkovacie miesta, tak sa bude musieť zabezpečiť k parkovaciemu miestu aj nabíjanie," priblížil.



"Ak sa pozrieme na slovenské sídliská, tak najväčším problémom pre zavádzanie elektromobility bude to, ako na nich zabezpečíme nabíjanie elektromobilov," dodal Žiga.



Na podporu elektromobility zavádza novela zákona o energetickej hospodárnosti budov povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia. Uvádza to novela z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v utorok schválila vláda. Účinnosť návrhu zákona je navrhnutá k 10. marcu 2020.



Dôvodom jej spracovania je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) 2018/844 z mája 2018 do slovenského práva v pôsobnosti ministerstva.



Podľa návrhu každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel. Požiadavka v súvislosti s elektromobilitou sa nevzťahuje na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021, ďalej sú to významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.