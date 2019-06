Žiga: Dodávky plynu budú zabezpečené, ponúkli sme zásobníky v Gbeloch

Zástupcovia ruskej a slovenskej strany rokovali aj o projekte širokorozchodnej trate, ktorého Slovensko chce byť aktívnou súčasťou.

Petrohrad 6. júna (TASR) – Predstavitelia SR ponúkli počas štvrtkového rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom spoločnosti Gazprom využívať zásobníky plynu v slovenských Gbeloch. SR má voľné kapacity, ak doteraz Gazprom využíva 1,2 miliardy kubíkov, SR má ešte kapacitu do dvoch miliárd kubíkov. Ruská strana túto ponuku prijala pozitívne. Minister hospodárstva SR Peter Žiga to uviedol pre slovenských novinárov po rokovaní v Konstantinovskom paláci v Petrohrade.



Zástupcovia ruskej a slovenskej strany rokovali aj o projekte širokorozchodnej trate, ktorého Slovensko chce byť aktívnou súčasťou. Rovnako ako premiér Peter Pellegrini aj minister potvrdil, že z rokovania odchádzali s výsledkom, že ruská strana ubezpečila slovenskú o tom, že dodávky zemného plynu aj v prípade vypršania kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou pre slovenské domácnosti a spotrebiteľov budú zachované.



Predmetom rokovaní boli aj dodávky ropy po ich nedávnom pozastavení. "My sme k tomu pristúpili veľmi veľkoryso, poviem pravdu, lebo Rusko je náš stabilný dodávateľ ropy a aj naša spoločnosť Slovnaft, ktorá spracúva šesť miliónov ton ropy ročne, to vníma ako technickú záležitosť," uviedol Žiga, pričom sama ruská strana podľa neho vníma tento nedávny incident ako kriminálny čin, ktorý sa stal na ich území.



Narážal tak na situáciu, ktorá sa odohrala koncom apríla, keď pozastavili v dôsledku kontaminácie dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba, ktorým tečie ropa aj na Slovensko, do Poľska, Nemecka, na Ukrajinu a ďalších krajín. Problém vznikol, keď neidentifikovaný ruský výrobca kontaminoval ropu veľkým množstvom organických chloridov, ktoré sa zvyčajne používajú na zvýšenie produkcie ropy, ale musia sa odstrániť pred jej odoslaním odberateľom, pretože môžu zničiť rafinérske zariadenia. Na Slovensko začala opätovne prúdiť ruská ropa s požadovanými technickými vlastnosťami vo štvrtok 23. mája. Tento fakt potvrdil aj samotný minister.



"Mám pocit, že dodávky od 23. mája znova idú čisté, to znamená, že ten život prebieha rovnako ako pred týmto technickým problémom," uzavrel.



(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)