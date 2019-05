Žiga: Podpora nákupu elektromobilov sa financuje z národných zdrojov

Dotáciu až do výšky 35 % z celkovej ceny auta môže ministerstvo udeliť súkromným osobám, podnikateľom, firmám, obciam, vyšším územným celkom (VÚC) a ich organizáciám.

Bratislava 29. mája (TASR) - Podpora nákupu elektromobilov sa na Slovensku bude financovať z národných zdrojov. Uviedol to šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) v stredu po rokovaní vládneho kabinetu, ktorý odobril novelu zákona o poskytovaní dotácií pri podpore nákupu vozidiel s alternatívnym pohonom.



"Štát má záujem dotovať nákup elektromobilov. Celá schéma bude dotovaná z prostriedkov ministerstva hospodárstva, teda zo štátneho rozpočtu, a to vrátane infraštruktúry - nabíjacích staníc," priblížil.



Doterajšiu dotačnú schému v celkovej výške 5 miliónov eur podľa neho rezort hospodárstva chce zatraktívniť. "Sme pripravení aj na inú výšku dotácie, ako bola nedávno vo výške 3000, respektíve 5000 eur na vozidlo. Sme pripravení byť veľmi flexibilní, nedáme dotáciu vo výške 3000 alebo 5000 eur, ale bude možno vyššia," doplnil šéf rezortu hospodárstva.



Dotáciu až do výšky 35 % z celkovej ceny auta môže ministerstvo udeliť súkromným osobám, podnikateľom, firmám, obciam, vyšším územným celkom (VÚC) a ich organizáciám. Konkrétne podmienky na udelenie príspevku vyhlási ministerstvo v jednotlivých výzvach, vyplýva to zo schváleného materiálu MH SR.



"Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a prevádzkovanie vozidla najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie," uviedlo MH v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.



Maximálnu výšku dotácie, a to najviac vo výške 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, dostane žiadateľ, ak súčasne vyradí z evidencie vozidiel auto so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo. Ten, kto staršie auto nevyradí, môže dostať príspevok maximálne vo výške jednej štvrtiny ceny nového vozidla. Ministerstvo môže v jednotlivých výzvach zastropovať aj maximálnu výšku príspevku.



Účinnosť zákona navrhlo MH SR na 15. októbra tak, aby mohlo ešte v roku 2019 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí. Príspevok bude možné získať na nové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn, ktoré môžu mať zároveň aj nádrž na iné palivo. Podporu dostanú aj vozidlá s motorom, ktorý využíva palivo s obsahom najmenej 15 % biozložky, autá s elektromotorom a s možnosťou dobíjania batérií z externého zdroja a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami.