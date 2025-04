Žiga: V záujme Únie je dohodnúť sa s USA v otázkach ciel

Komárom/Bratislava 1. apríla (TASR) - Slovenská republika a Maďarsko majú záujem na tom, aby v prípade Ukrajiny bol dosiahnutý mier čo najskôr. Zhodli sa na tom v utorok v severomaďarskom Komárome podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Deklarovali sme, že obe naše krajiny majú záujem na tom, aby bol dosiahnutý čo najskorší mier. My nie sme za žiadne predlžovanie vojny a nie sme za to, aby ďalej na Ukrajine zomierali ľudia, preto som informoval pána ministra, že Slovensko nie je pripravené vyslať vojenské jednotky na Ukrajinu,“ konštatoval podpredseda parlamentu SR.



Podľa slov Žigu SR a Maďarsko chcú vzájomne povzbudiť Rusko, Spojené štáty, ale aj Ukrajinu a Európsku úniu, aby pokračovali v rokovaniach a aby bol dosiahnutý konsenzuálny mier.



K otázke dopravy ruskej ropy a zemného plynu Žiga pripomenul, že od 1. januára sa tranzit ruského plynu cez Ukrajinu skončil. „Keby nebolo správnych rozhodnutí v minulosti o vybudovaní interkonektorov medzi našimi krajinami, tak by sme asi boli v tejto chvíli v horšej situácii a museli by sme obmedzovať dodávky pre náš priemysel a domácnosti,“ podčiarkol podpredseda.



Žiga ocenil slovensko-maďarskú spoluprácu na vládnej úrovni, ale aj na úrovni štátnych podnikov zaoberajúcich sa obchodovaním s plynom, vďaka ktorej bola od 1. apríla zvýšená kapacita plynovodu medzi Maďarskom a Slovenskom z doterajších 2,6 miliardy kubických metrov ročne na 3,5 miliardy kubických metrov, pričom sa pripravuje do roku 2030 ďalšie zvýšenie na päť miliárd kubických metrov.



Podpredseda slovenského parlamentu sa pripojil k výzve Szijjártóa a apeloval na Európsku komisiu, aby sa snažila s USA o dohodu v otázkach ciel, pretože automobilový priemysel je pilierom ekonomiky nielen v SR a Maďarsku, ale aj v ďalších krajinách Európskej únie. „Keď európsky priemysel nebude mať progres, tak to bude cítiť celá spoločnosť EÚ. Myslím si, že v záujme Únie je dohodnúť sa s USA v otázkach ciel,“ dodal.



K situácii s ochorením slintačky a krívačky Žiga povedal, že kompetentní slovenskí ministri sú pripravení na spoluprácu aj s maďarskými kolegami v záujme toho, aby sa nákaza ďalej nešírila, a to ani cez hranice, a aby bola situácia stabilizovaná.



Szijjártó pripomenul, že Komárno a Komárom na oboch brehoch Dunaja sú už spojené tromi mostami, čo je najlepším symbolom strategického zladenia záujmov medzi Maďarskom a Slovenskom. „Toto strategické zosúladenie záujmov vzniklo na základe suverenity. Obe krajiny chcú mier na Ukrajine, obe krajiny trvajú na bezpečných dodávkach energie,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že SR i Maďarsko chcú európsko-americkú spoluprácu založenú na vzájomnom rešpekte.



Szijjártó ostro kritizoval EÚ za závažné chyby aj v spolupráci so Spojenými štátmi v otázke ciel. „Táto obrovská chyba v Bruseli opäť stavia európske hospodárstvo pred veľmi vážne výzvy,“ konštatoval maďarský minister.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)