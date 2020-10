Žiga: Vláda chce zadlžovať Slovensko, no nevidíme, kam peniaze pôjdu

Bratislava 14. októbra (TASR) – Slovensko sa nachádza v špecifickej situácii, a preto deficit štátneho rozpočtu naplánovaný na budúci rok má opodstatnenie. Problémom však je, že vláda požičané peniaze v dostatočnej miere nedáva ľuďom na opatrenia proti dôsledkom koronakrízy. Povedal to v stredu na brífingu opozičný poslanec a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga (nezaradený).



"Rátajú so zadlžením na ďalší rok o osem miliárd eur, to znamená schodok rozpočtu niekde na úrovni 7,5 %, čo znova znamená, že idú zadlžiť ďalšie generácie. Je to zhruba 1500 eur na každého obyvateľa Slovenska," povedal Žiga. "To by bolo v poriadku, keby sme videli, kam tie peniaze pôjdu," dodal.



Vláda si podľa Žigu vytvára rezervy a zároveň peniaze, ktoré týmito rezervami vytvorí, nedáva ľudom alebo na opatrenia, ale ide ich míňať na vlastnú spotrebu. Deficitný štátny rozpočet je navyše navrhnutý aj na ďalšie roky a vláda nemá ambíciu tento stav zvrátiť. "Ja nevidím žiadnu koncepciu ministra financií, akým spôsobom chce konsolidovať verejné financie," povedal Žiga.



Poslanec podotkol, že rozpočet bude schvaľovať parlament a dúfa, že sa jeho konečné znenie ešte upraví.