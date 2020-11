Žiga volá po otvorení gastroprevádzok, M. Viskupič s ním súhlasí

Bratislava 15. novembra (TASR) – Exminister hospodárstva Peter Žiga (Hlas-SD) si myslí, že ak sa gastroprevádzky v najbližšej dobe neotvoria, z donášok či z otvorených terás túto zimnú sezónu neprežijú. Predseda finančného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS) vyjadril súhlas, takisto si myslí, že reštaurácie by sa mali otvoriť. Zároveň zdôraznil, že podľa neho sa ako prvé mali otvoriť školy. Svoje názory si vymenili v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.



"Úplne sme sa netrafili do toho, čo malo byť otvorené ako prvé," komentoval Viskupič rozdielnu predstavu o uvoľňovaní opatrení v rámci koalície. Podľa jeho slov strana SaS robí maximum pre to, aby presadila zmysluplné opatrenia. Vyzdvihol, že ekonomika v 3. kvartáli vzrástla oproti predošlému o viac ako 11 %. Viskupič si podľa svojich slov uvedomuje, že pomerne dobré výsledky vývoja ekonomiky v 3. kvartáli sú spôsobené aj tým, že v tom čase nedochádzalo k obmedzujúcim opatreniam. Ako avizoval, budúci týždeň má SaS predstaviť "domácu úlohu", ktorú dostal jej predseda Richard Sulík od premiéra Igora Matoviča.



Žiga zároveň kritizoval, že vláda sľúbila uvoľnenie opatrení, ak sa obyvatelia SR zúčastnia na celoplošnom testovaní. Toto svoje slovo podľa jeho názoru nedodržala, dokonca predĺžila núdzový stav, a k nejakému uvoľneniu dochádza až od pondelka (16. 11.). Žiga však nevidí zmysel otvárať napríklad plaváreň pre šiestich ľudí a takisto vidí problém aj v tom, že v piatok (13. 11.) sa oznámi, že od pondelka (16. 11.) môžu divadlá hrať. "Herci sa mesiace nevideli, divadlá nemajú predané lístky," dodáva Žiga. Podľa neho by ľudia mali vedieť, na čom sú. Ako príklad uviedol susedné Rakúsko, kde už teraz majú presný plán a podnikatelia sa tak vedia pripraviť na zimnú lyžiarsku sezónu.



Viskupič niekoľkokrát zopakoval, že s novým koronavírusom by sa malo bojovať na regionálnej úrovni a takisto sa mohol urobiť aj núdzový stav. Ako však odpovedal na otázku, prečo to teda SaS nepresadila, v koalícii je viacero partnerov a nie všetko sa podarí presadiť podľa predstáv. Priznáva, že niektoré regióny mali byť už dávno uvoľnené.



Žiga vytkol vláde aj fakt, že zhruba o dva týždne sa má v parlamente schvaľovať rozpočet verejnej správy, pričom nedochádza k žiadnej diskusii. Kritizuje aj to, že Slovensko sa podľa tohto návrhu rozpočtu bude viac zadlžovať. Rast štátneho dlhu je však podľa Viskupiča v čase krízy prirodzeným javom. Ako dodal, peniaze, ktoré Slovensko dostane z fondu obnovy v rozpočte nie sú zohľadnené, a teda môžu pomôcť dlh okresať. Žiga však upozornil, že časť tých európskych peňazí tvoria takisto pôžičky, ktoré bude treba v budúcnosti vrátiť.



Ako uzavrel Viskupič, ľudia život s novým koronavírusom zvládajú relatívne dobre a podľa neho by sa s ním mal naučiť žiť aj štát. Žiga dodal, že ľudia momentálne siahajú po rezervách, ktoré však nie sú bezodné.