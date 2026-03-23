Žilina má tri riešenia na zlepšenie parkovania na sídlisku Solinky
Autor TASR
Žilina 23. marca (TASR) - Zavedenie regulácie parkovania na žilinskom sídlisku Solinky už prinieslo prvé pozitívne výsledky a uvoľnilo miesta najmä pre rezidentov. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, radnica má v tejto lokalite pripravené tri riešenia na zlepšenie parkovania, na základe ktorých budú môcť obyvatelia sídliska využívať viac ako 140 nových parkovacích miest.
Mestu sa podarilo uzatvoriť dohodou so spoločnosťou prevádzkujúcou supermarket a na základe nej bude môcť 61 parkovacích miest pred supermarketom medzi ulicami Platanová a Jaseňová využívať počas nočných hodín, respektíve mimo otváracích hodín supermarketu, obyvatelia s príslušným parkovacím oprávnením mesta Žilina v rámci regulovaného pásma C2.
„V rámci druhého opatrenia začne mesto v tomto týždni vyznačovať nové parkovacie miesta na Solinkách tam, kde to dovoľujú priestorové možnosti, konkrétne na uliciach Javorová, Gaštanová, Smreková, Borová, Osiková, Jaseňová a Dubová,“ priblížila Ondrášová. Radnica predpokladá, že sa podarí doplniť asi 50 parkovacích miest, ktoré zvýšia kapacitu a zlepšia dostupnosť parkovania pre rezidentov. „Spolu s parkoviskom pri supermarkete tak obyvatelia Soliniek získajú až 111 nových parkovacích miest,“ zhodnotila žilinská hovorkyňa.
Tretím krokom mesta je pripravený projekt výstavby 33 nových státí pre autá na uliciach Dubová, Gaštanová a v dvoch lokalitách na Borovej ulici. „Projekt počíta so stavebnými úpravami v priľahlej zeleni alebo s úpravou existujúcich nevyhovujúcich parkovacích plôch, pričom návrh rešpektuje miestne podmienky, dopravnú bezpečnosť aj existujúce inžinierske siete,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že v súčasnosti je projekt vo fáze povoľovacieho procesu a po jej ukončení sa začne s realizáciou projektu. Financovanie výstavby parkovacích miest je navrhnuté prostredníctvom rozpočtovej zmeny v objeme 215.000 eur, o ktorej budú poslanci rozhodovať na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
