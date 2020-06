V Žiline otvorili nabíjaciu stanicu pre elektromobily a elektrobicykle

Žilina 1. júna (TASR) – Nabíjaciu stanicu pre elektromobily a elektrobicykle otvorili v pondelok pri Mestskom úrade (MsÚ) v Žiline. Prvé dva mesiace ju môžu obyvatelia a návštevníci mesta využívať v skúšobnej prevádzke zadarmo. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že elektromobilita je silnou súčasťou dopravy v budúcnosti. "Príklady zo zahraničia ukazujú, že elektromobily vďaka nulovej produkcii lokálnych emisií a zníženiu ekologickej záťaže do miest rozhodne patria. Som rád, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so Stredoslovenskou energetikou (SSE) a poskytnúť tak Žilinčanom možnosť nabíjať elektromobily takmer v centre mesta. Verím, že táto forma podpory elektromobility bude pre obyvateľov nášho mesta prínosom," povedal Fiabáne.



Nabíjacia stanica bude k dispozícii nepretržite. "Elektromobilita hýbe svetom čoraz viac a rovnako výraznejšie sa o nej hovorí aj na Slovensku. Verím, že elektromobil sa v budúcnosti stane súčasťou každej väčšej firmy a tiež domácností. SSE ako jedna z prvých spoločností nakúpila päť malých mestských elektromobilov, ktoré začlenila do vozového parku. Výstavbou ďalších nabíjacích staníc, ako je táto v Žiline, máme v pláne aktívne sa podieľať na rozvoji nabíjacích staníc a zahusťovať ich sieť na našom území. Aj táto forma spolupráce s mestami je pre nás veľmi dôležitá," uviedol generálny riaditeľ SSE Zdeněk Schraml.



Nabíjacia stanica EV Charger od spoločnosti Tesla Labs s. r. o. má výkon dvakrát 22 kW a môže súčasne nabíjať dve autá a dva elektrobicykle. "Identifikácia je riešená cez RFID čipovú kartu a komunikácia s nabíjačkou prebieha prostredníctvom 3G SIM karty. Používateľ má možnosť využiť nabíjanie 11 kW zadarmo a 22 kW za poplatok. Doba nabíjania je maximálne štyri hodiny, po ich uplynutí je k dispozícii ešte 30-minútová časová rezerva na opustenie parkoviska," vysvetlil hovorca mesta Žilina.