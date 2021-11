Žilinskí poslanci upozorňujú na sporné pozemky

Žilina 16. novembra (TASR) – V Žiline sú státisíce štvorcových metrov sporných pozemkov, ktoré by mohlo mesto získať späť do svojho vlastníctva. Tvrdí to poslankyňa mestského zastupiteľstva (MsZ) Miriam Šuteková. Skupina poslancov preto predloží na zasadnutie MsZ materiál, v ktorom bude žiadať, aby mesto o tieto pozemky zabojovalo. Primátor Žiliny Peter Fiabáne reagoval, že mesto vo všetkých známych prípadoch sporných pozemkov konalo aj koná.



Sporné pozemky sú podľa Šutekovej napríklad v mestskej časti Bánová, v lokalite Vural a v mestskej časti Trnové. "Začína sa tu diať istý druh precedensu. Aktuálni majitelia pozemkov už teraz pýtajú od mesta peniaze za to, že verejné budovy, verejné priestranstvá, chodníky a cesty stoja akoby na ich pozemkoch. Už bolo podaných niekoľko žalôb na bezdôvodné obohatenie. Musíme zabojovať za to, aby nedošlo k veľkému odlevu peňazí z mestského rozpočtu, keď firmy budú pýtať od mesta peniaze za nájom týchto pozemkov. Pretože budeme hovoriť o státisícoch eur ročne len za nájmy," vysvetlila.



Žilinský primátor v reakcii na iniciatívu skupiny poslancov uviedol, že mesto vo všetkých známych prípadoch sporných pozemkov konalo aj koná. "Vo všetkých prípadoch ide o spory alebo problémy, ktoré boli vygenerované v minulosti, a nie za súčasného vedenia. A chcem zdôrazniť, že sú to tak vážne a náročné právne veci, že nie je možné a ani v našich silách sa s nimi vysporiadať počas jedného alebo dvoch rokov," povedal Fiabáne.



Podotkol, že víta každú iniciatívu poslancov, ktorá smeruje k zlepšeniu fungovania mesta. "Tu však naozaj nerozumiem postupu. Pretože skupina poslancov si do dnešného dňa nenašla cestu do mojej kancelárie, aby sa informovala o tom, ako mesto koná a veci rieši. Výsledkom potom sú z môjho pohľadu neúplné informácie, ktoré zazneli. A takisto aj nie úplne pripravený návrh uznesenia, ktorý bude predložený do MsZ. Naozaj ma mrzí, že takýmto spôsobom riešime tak zložitý problém, ako sú majetkovo-právne vysporiadania pozemkov na území mesta," dodal žilinský primátor.