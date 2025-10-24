< sekcia Ekonomika
Žilina spustila revitalizáciu vnútrobloku na Lichardovej ulici
Autor TASR
Žilina 24. októbra (TASR) - Vytvorenie príjemného, bezpečného a ekologicky udržateľného prostredia je cieľom projektu revitalizácie vnútrobloku na Lichardovej ulici v Žiline. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, projekt v hodnote viac ako 750.000 eur sa preto zameriava na zvýšenie podielu zelene, zlepšenie kvality verejných plôch a podporu opatrení proti prehrievaniu mesta.
Revitalizácia prinesie do územia praktické a ekologické riešenia, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov aj stav samotného prostredia. „Asfaltové chodníky nahradí zámková dlažba a mlatový povrch, parkovacie plochy pri základnej škole dostanú betónové ekotvarovky, ktoré umožnia lepšie vsakovanie dažďovej vody. V rámci vodozádržných opatrení budú všetky spevnené plochy polopriepustné a spádované do zelene,“ priblížila Ondrášová.
Stavenisko si zhotoviteľ prebral pred niekoľkými dňami a postupne sa začína s prácami. „Cieľom projektu je, aby priestor slúžil všetkým vekovým kategóriám, ktoré sa tu nachádzajú. Jednotlivé prvky obnovy sú navrhnuté tak, aby spĺňali nielen ekologické či estetické požiadavky, ale vo výsledku zohľadňovali bezpečnostné štandardy a využili funkčný potenciál celej lokality,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.
Podľa jeho slov vnútroblok po obnove ponúkne viac možností na trávenie voľného času. „Okrem nového detského ihriska pribudnú aj workoutové prvky na cvičenie a petangové ihrisko. Všetok pôvodný mobiliár bude odstránený a nahradený novým. Obyvatelia sa môžu tešiť na nové lavičky, smetné koše vrátane tých na triedený odpad, stojany na bicykle a informačné tabule. Súčasťou úprav bude aj nové verejné osvetlenie, ktoré zvýši bezpečnosť pohybu v priestore počas večerných hodín,“ doplnil Fiabáne.
