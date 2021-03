Žilina zrekonštruuje športový areál pri ZŠ Martinská za 288.000 eur

Žilina 17. marca (TASR) – Mesto Žilina začne do leta s rekonštrukciou športového areálu pri Základnej škole (ZŠ) Martinská. Celkové náklady na stavebné práce predstavujú sumu viac ako 288.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Atletický ovál a dráha pre skok do diaľky dostanú nový tartanový povrch a upravia sa aj rozmery oválu, aby spĺňal požadované normy a štandardy pre atletické súťaže. Priestory pre skok do diaľky a vrh guľou ostanú zachované, pričom sa doplnia o nové prvky. Nový povrch dostane i futbalové ihrisko v podobe kobercového trávnika a pribudnú záchytné siete v priestoroch bránkovísk. Zrekonštruované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku a futbal," doplnil Miškovčík.



Mesto Žilina má v pláne zrekonštruovať tento rok aj športový areál pri ZŠ s Materskou školou (MŠ) Gaštanová. "Samospráva sa bude uchádzať o finančné prostriedky z externých zdrojov. Predpokladané celkové náklady sú v hodnote 476.000 eur. Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou existujúcich športovísk tak, aby spĺňali potrebné športové parametre a bezpečnostné prvky. Konkrétne ide o revitalizáciu atletického oválu a priestoru pre skok do diaľky. Doplní sa mobilný sektor pre skok do výšky, vybuduje sa nové viacúčelové ihrisko a obnoví a vyčistí sa existujúce volejbalové ihrisko. Všetky športoviská dostanú nový povrch a spevnené plochy, zároveň sa dobudujú aj ochranné siete," dodal hovorca mesta.



"Ako športovec veľmi silno vnímam potrebu mať v meste kvalitné športoviská, kde môže mládež ďalej rozvíjať svoj talent. Realizáciou týchto projektov sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky a prostredie tak, aby žiaci či športové kluby mali možnosť pravidelne trénovať, zlepšovať svoje výkony a aby sme ich motivovali k skvelým výsledkom," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.