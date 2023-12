Žilina 12. decembra (TASR) - Mesto Žilina zvýši v roku 2024 dane z nehnuteľností a daň za psa, čo má priniesť do rozpočtu mesta päť miliónov eur. Príjem z daní z nehnuteľností má priniesť do budúcoročného rozpočtu celkovo 16,8 milióna eur a daň za psa celkovo 76.000 eur. Po utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Podotkol, že mestu v rozpočte na rok 2024 chýbalo asi 10 miliónov eur. "Zhruba štyri milióny eur sme vyriešili ďalšími úspornými opatreniami a od ľudí pýtame do rozpočtu ďalších zhruba šesť miliónov eur, ak rátame s úpravou aj ďalších poplatkov, ktoré sa dnes schválili. Pokiaľ nám ďalšie opatrenia vlády neskomplikujú situáciu, vieme s touto sumou hospodáriť tak, že základné služby vieme zachovať na tohtoročnej úrovni," povedal Fiabáne.



V schválenom návrhu sú nové sadzby rozdelené v závislosti od typu nehnuteľnosti a lokality do troch zón, pričom v každej z nich by bolo zvýšenie dane individuálne. "Najvyššie sadzby budú mať nehnuteľnosti v Zóne 1, napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina. Naopak, najnižšie sadzby sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3, napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota," konkretizuje návrh.



Poslanec Vladimír Randa z klubu Za naše mesto zdôraznil, že nemôže súhlasiť s rozdielnymi daňovými sadzbami v rôznych častiach mesta. "Doteraz boli rovnaké a myslím si, že mestské časti sú často porovnateľné minimálne medzi sebou. Ak sa nebavíme o centre mesta. Navýšenie je veľmi skokové. Určite sme boli ochotní uvažovať o postupnom navýšení. Bohužiaľ, táto diskusia sa neuskutočnila, a tým pádom akceptujeme to, čo schválilo zastupiteľstvo," uviedol.



Nový sadzobník určuje pri viacpodlažných stavbách poplatok 0,10 eura za štvorcový meter (m2) za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach. "Úľavy z dane z nehnuteľností budú po novom platiť pre seniorov nad 64 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 40 percent z výšky dane," dodal vedúci ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Pavol Vaščák s tým, že poslanci schválením úľav vyhoveli návrhu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.