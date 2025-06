Žilinka: Eurofondy má na starosti Európska prokuratúra, komunikujeme

Bratislava 5. júna (TASR) - Od zverejnenia informácií o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov spojených s vidieckym cestovným ruchom v médiách odbor závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR intenzívne komunikuje s Európskou prokuratúrou. Práve tá je príslušným orgánom v prípadoch poskytovania eurofondov. Uviedol to počas pravidelnej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR generálny prokurátor Maroš Žilinka.



Odpovedal tak na otázku opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS): „V súvislosti s kauzou tzv. haciendy, začala generálna prokuratúra preverovať pridelenie dotácie firme DE PLANO s.r.o., ktorá podľa verejne dostupných informácií túto dotáciu nevyužila na deklarovaný účel?“



„Európska prokuratúra v danom čase verifikuje projekty a o rozhodnutí z hľadiska výkonu jej právomoci bude Generálnu prokuratúru SR informovať. Do času rozhodnutia Európskej prokuratúry, či uplatní svoju právomoc, vnútroštátny orgán je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania vo veci. Už aj z tohto dôvodu sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym prijímateľom nenávratných finančných prostriedkov,“ vysvetlil Žilinka.



S ohľadom na operatívne preverovanie medializovaných informácií orgánmi Policajného zboru, ktoré je zamerané aj na posúdenie možnej príslušnosti na konanie vnútroštátnych orgánov, odbor závažnej kriminality GP podľa neho komunikuje s Úradom boja proti organizovanej kriminalite. Cieľom je komplexné preverenie poskytnutých dotácií. „Aj dnes sa takéto stretnutie uskutočnilo, a to za priamej prítomnosti prvého námestníka generálneho prokurátora,“ doplnil Žilinka.