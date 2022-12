Žilinská univerzita a Orange chcú vyvíjať 5G riešenia pre priemysel

Žilina 7. decembra (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a spoločnosť Orange podpísali memorandum, ktorým otvorili diskusiu o spolupráci v oblasti digitálnych 5G riešení pre slovenský priemysel. Partnerstvo má zlepšiť prístup študentov k 5G technológiám a vytvoriť priestor pre vývoj a implementáciu riešení pre Priemysel 4.0. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



Doplnila, že jedným z cieľov spolupráce je vytvorenie 5G kampusovej siete, pričom práve kampusové siete patria k základným stavebným kameňom Priemyslu 4.0. "Pôjde o lokálnu privátnu 5G sieť, fungujúcu nezávisle na verejnej mobilnej sieti, prispôsobenú individuálnym potrebám a cieľom spolupráce so UNIZA. Pre Orange je to jedna z kľúčových aktivít v rámci podpory digitalizácie slovenského priemyslu a zvyšovania jeho konkurencieschopnosti," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Mariusz Gatza.



Memorandum má vďaka spojeniu súkromného a verejného sektora tiež zvýšiť kvalitu vzdelávania s možnosťou identifikovania a uplatnenia mladých talentov. "Univerzita a jej študenti získajú vďaka spolupráci prístup k 5G technológiám a priestor pre vývoj a implementáciu riešení pre Priemysel 4.0, prípadne ďalšie oblasti využitia," podotkla Valentovičová.



"Spolupráca s technologickým gigantom prináša do našich aktivít v oblasti telekomunikačných technológií novú kvalitu a oveľa širšie možnosti. Najväčšiu perspektívu spolupráce vidíme v implementácii 5G sietí v oblasti priemyslu, dopravy, geoinformatiky a ďalších odvetví nášho hospodárstva," povedal rektor UNIZA Ján Čelko.