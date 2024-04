V balíku mala byť socha, colníci v ňom však našli ohrozenú rastlinu

Žilina 9. apríla (TASR) - Vzácnu živú rastlinu druhu Cycas cupida našli príslušníci finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte v balíku z Austrálie. Po tom, ako zistili, že je zaradená v červenom zozname ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody, ju zaistili a odovzdali do odbornej starostlivosti. Chýbalo potrebné povolenie na dovoz. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková.



V Austrálii sa do poštovej prepravy dostala zásielka, ktorej odosielateľ na sprievodných dokladoch uviedol, že na Slovensko posiela okrasnú sochu. "Keď sa balík dostal na colnú kontrolu, príslušníci finančnej správy z vyclievacej pošty v Žiline zistili, že v skutočnosti sa v ňom nachádza rastlina. Živý organizmus, vzhľadom podobný palme, spolu s koreňom meral 33 centimetrov. Bol určený pre príjemcu z Trenčianskych Bohuslavíc," uviedla Chríbiková.



Dovážaný tovar podľa nej odborne posúdila Štátna ochrana prírody SR, ktorá konštatovala, že ide o rastlinu druhu Cycas cupida zaradenú do prílohy Dohovoru CITES. "V nej sa nachádzajú ohrozené druhy rastlín a živočíchov, obchod s ktorými je podriadený prísnym opatreniam. Rastlina z balíka je uvedená aj v červenom zozname ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody v kategórii takmer ohrozený," priblížila.



Cycas cupida je jedným z mnohých druhov cykasov a tie sú na celom svete na ústupe, pričom niektoré druhy sú na pokraji vyhynutia a iné majú podľa dostupných zdrojov vo voľnej prírode menej ako 100 rastlín. "Z dôvodu ochrany rastlín je pri dovoze potrebné, aby príjemca predložil požadované povolenie. Keďže tak neurobil, príslušníci finančnej správy cykas, ktorého spoločenská hodnota bola vyčíslená na 140 eur, zaistili a odovzdali do odbornej starostlivosti," dodala Chríbiková.