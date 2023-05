Žilinský kraj hospodáril v roku 2022 s prebytkom 13,79 milióna eur

Žilina 29. mája (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dosiahol v roku 2022 hospodársky výsledok vrátane finančných operácií 24,42 milióna eur. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov, výnosov a ostatných záväzkov predstavoval prebytok 13,79 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý v pondelok schválili poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK v Žiline.



"Nevyčerpané dotácie z roku 2022 boli vo výške 1,19 milióna eur, nedočerpané úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy predstavovali 4,13 milióna eur a nedočerpané zdroje z návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR boli vo výške 5,02 milióna eur. Nedočerpané združené prostriedky boli vo výške 28.587 eur, ktoré sa zapoja do rozpočtu v roku 2023 na financovanie bežného a kapitálového rozpočtu," uvádza sa v schválenom záverečnom účte.



Výška dlhu ŽSK bola ku koncu minulého roka vo výške 73,04 milióna eur a predstavovala 35,56 percenta zo skutočných bežných príjmov roku 2021, čo je pod zákonným limitom 60 percent. "Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2022 k skutočným bežným príjmom roku 2021 bola 3,29 percenta, čo je pod zákonom stanovenou hranicou 25 percent," informuje schválený záverečný účet.



ŽSK hospodáril podľa predsedníčky Eriky Jurinovej v pozitívnych číslach. "Môže dofinancovať niektoré bežné výdavky a rozbehnuté investície. Úverové zaťaženie bolo 35 percent a to znamená, že tento rok sme sa rozhodli ísť ešte do mimoriadneho úveru s výhodnými podmienkami," povedala.



ŽSK bol k 31. decembru 2022 zriaďovateľom 114 príspevkových organizácií - Správy ciest ŽSK, 60 v oblasti vzdelávania, 26 v oblasti sociálneho zabezpečenia, päť zdravotníckych zariadení, 22 kultúrnych zariadení.