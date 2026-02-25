< sekcia Ekonomika
Žilinský kraj navštívilo vlani viac ako 1,4 milióna ubytovaných hostí
Počet domácich návštevníkov v porovnaní s vlaňajškom stúpol o 7,5 percenta a zvýšila sa aj zahraničná návštevnosť.
Autor TASR
Žilina 25. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v roku 2025 navštívilo 1.431.646 ubytovaných hostí, pričom 65 percent z nich bolo domácich návštevníkov. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.
Vlaňajšia návštevnosť medziročne výrazne vzrástla, do ubytovacích zariadení v kraji prišlo o takmer 10 percent návštevníkov viac ako v roku 2024. „Rok 2025 bol pre ubytovateľov mimoriadne úspešný, návštevnosť prekonala aj rekordný predpandemický rok 2019. V porovnaní s rokom 2019 prišlo do kraja o 116.087 hostí viac, čo predstavuje nárast o 8,8 percenta,“ uviedla Chabadová.
Počet domácich návštevníkov v porovnaní s vlaňajškom stúpol o 7,5 percenta a zvýšila sa aj zahraničná návštevnosť, pričom vlani predstavovala 492.617 návštevníkov. Najviac zahraničných návštevníkov pricestovalo vlani do ŽSK z Českej republiky - 197.849 (13,8 % z celkového počtu návštevníkov kraja), na druhom mieste boli návštevníci z Poľska - 155.535 (10,9 %). Ďalej nasledovali návštevníci z Maďarska, Nemecka, Ukrajiny a Rumunska.
Ubytovaní hostia v ŽSK prejavili vlani najväčší záujem o pobyty v okresoch Liptovský Mikuláš (podiel 44 %), Žilina (podiel 17,1 %) a Ružomberok (podiel 16,8 %).
