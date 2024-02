Žilinský kraj sa priblížil k rekordným číslam návštevnosti roka 2019

Žilina 27. februára (TASR) - Žilinský kraj sa vlani priblížil k rekordným číslam návštevnosti roka 2019. Do prekonania chýbalo necelých 13.000 návštevníkov. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu za rok 2023, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



"Najnavštevovanejšími krajmi v roku 2023 boli Bratislavský a Žilinský približne s 1,3 milióna turistov. Kým v Bratislavskom kraji bolo šesť z desiatich návštevníkov zo zahraničia, v našom kraji dominovala domáca klientela," priblížili zo ŽSK. Napríklad regiónu Liptov sa podarilo počet návštevníkov v porovnaní s rokom 2019 zvýšiť o 7,1 percenta a počet prenocovaní o 3,44 percenta.



Najväčší podiel na celkových tržbách Slovenska dosiahol Žilinský kraj takmer s 122 miliónmi eur. "Vlaňajšia sezóna bola z pohľadu cestovného ruchu v našom kraji úspešná a veríme, že si tu každý našiel to svoje," zhodnotili zo ŽSK.