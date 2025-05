Žilinský kraj v rokoch 2025 - 2027 využije 30-miliónový úver

Žilina 31. mája (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude časť svojich investícií v najbližších rokoch financovať z dlhodobého investičného úveru Rozvojovej banky Rady Európy. Krajskí poslanci na toh tohto týždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili návrh investičných priorít financovaných z úveru pre roky 2025 - 2027 v celkovej výške do 30 miliónov eur.



„Teší ma, že sme našli s poslancami zhodu v investičných návrhoch, ktoré sú prioritami kraja a jednotlivých regiónov. Navrhované investičné priority vychádzajú z Akčného plánu Úradu ŽSK na roky 2025 - 2027, ktorý schválilo zastupiteľstvo na svojom aprílovom rokovaní,“ poznamenala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V zásobníku investičných priorít je objem úverových prostriedkov vyčíslený vo výške 34 miliónov eur. „Vzhľadom na trojročné obdobie čerpania prostriedkov z úveru, na aktuálny stav pripravenosti projektov, skúsenosti z procesu verejného obstarávania, ako aj neukončený stav posudzovania projektov zapojených do výziev z európskych fondov a plánu obnovy a odolnosti predpokladáme zreálnenie výšky čerpania v priebehu obdobia do výšky maximálne 30 miliónov eur,“ vysvetlila riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.



Najväčšie zastúpenie v zozname investičných priorít má oravský región s projektmi za 8,8 milióna eur. Nasleduje horné Považie (7,6 mil. eur), Liptov (5,6 mil. eur), Kysuce (5,6 mil. eur) a Turiec (4,6 mil. eur). Počíta sa aj so sumou 1,8 mil. eur na nákup techniky pre údržbu ciest vo všetkých piatich regiónoch kraja.



V roku 2025 chce ŽSK čerpať približne tretinu úverových prostriedkov. „Celkový odhadovaný rozpočet investičných priorít ŽSK na obdobie 2025 - 2027, ktoré plánujeme financovať, respektíve čiastočne financovať z investičného úveru, je v objeme viac ako 70 miliónov eur. Okrem prostriedkov z úveru budú investičné akcie financované najmä z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a plánu obnovy a odolnosti,“ uzavrela Jurinová.