Žilinský kraj vyčerpal v 2014-2020 z európskych zdrojov 103 mil. eur

Žilina 20. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyčerpal v programovom období 2014 - 2020 z európskych zdrojov 103 miliónov eur. Na investičné projekty využil 98 miliónov eur a viac ako štyri milióny eur na mäkké neinvestičné aktivity. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že kraj najviac investoval do dopravnej infraštruktúry, a to 48,5 milióna eur. "Odborné vzdelávanie sme prostredníctvom eurofondov modernizovali na 20 stredných školách za 23,2 milióna eur. Na projekty v oblasti kultúry a cestovného ruchu sa čerpalo 15,2 milióna eur. Do zdravotníctva smerovalo 10,7 milióna eur a do sociálnych služieb 1,05 milióna eur," dodala.



Dlh na majetku v správe ŽSK sa podľa jeho predsedníčky Eriky Jurinovej darilo znižovať najmä vďaka eurofondom. "Stále by sme však potrebovali ďalšie stovky miliónov eur, aby sme opravili mosty a cesty v havarijnom a nevyhovujúcom stave, modernizovali budovy škôl, domovy sociálnych služieb, nemocnice, kultúrne inštitúcie či pamiatky. Vzhľadom na to, že nastavenie financovania samosprávnych krajov neumožňuje vyčleniť také vysoké sumy na obnovu majetku, musíme zvyšovať efektivitu jeho využívania, aby z investícií mal úžitok čo najväčší počet obyvateľov kraja," podotkla.