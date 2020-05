Žilinský kraj hospodáril v roku 2019 s prebytkom 15,49 milióna eur

Žilina 25. mája (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dosiahol v roku 2019 hospodársky výsledok vrátane finančných operácií 40,70 milióna eur. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov, výnosov a ostatných záväzkov predstavoval prebytok 15,49 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK v pondelok na online zasadnutí.



Z prebytku sa do rezervného fondu presunie 15,48 milióna eur a do fondu udržateľnosti sa pridelí 10.651 eur. "Rezervný fond bude slúžiť najmä na úhradu kapitálových výdavkov, ale takisto na splácanie istín a návratných zdrojov financovania. Pričom v tomto roku na základe legislatívnych zmien môžeme využiť prostriedky rezervného fondu aj na financovanie bežných výdavkov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Fond udržateľnosti súvisí s projektom Sobášny palác v Bytči, ktorý bol financovaný z eurofondov," povedala riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.



"Schválené príjmy 210,64 milióna eur boli počas roka rozpočtovými zmenami upravené na 261,06 milióna eur. Skutočné príjmy dosiahli 258,28 milióna eur, čo predstavuje plnenie 98,94 % k upravenému rozpočtu. Výška dlhu ŽSK k 31. decembru 2019 je 55,25 milióna eur a predstavuje 29,56 % zo skutočných bežných príjmov roku 2018, čo je pod zákonným limitom 60 %," uvádza sa v schválenom záverečnom účte.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej zostali v minuloročnom rozpočte peniaze, ktoré samosprávny kraj využije na stavby aj na nepredvídané výdavky. "Napríklad v podobe zvýšených platieb pre verejných dopravcov. Minulý rok by som hodnotila ako jeden z tých pozitívnejších rokov, keď sa veľa vecí podarilo naštartovať. Boli sme štedrí vo všetkých oblastiach. Bohužiaľ, tento rok už takto pozitívne nevyzerá," podotkla Jurinová.



ŽSK bol k 31. decembru 2019 zriaďovateľom 55 rozpočtových organizácií (32 v oblasti vzdelávania a 23 v oblasti sociálneho zabezpečenia) a 59 príspevkových organizácií (Správa ciest ŽSK, päť zdravotníckych zariadení, 22 kultúrnych zariadení, 28 organizácií v oblasti vzdelávania a tri organizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia).