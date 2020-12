Zima bude skôr o prežití podnikov, aj to len časti, tvrdí M. Harbuľák

Bratislava 13. decembra (TASR) – Zimná sezóna bude skôr o prežití, aj to sa týka len časti podnikov a zamestnávateľov, ktorí sa nachádzajú v zimných strediskách. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák s tým, že od zimy nemajú veľké očakávania.



Zariadenia ako napríklad gastroprevádzky či hotely v mestách nemajú podľa neho žiadnu nádej na zlepšenie situácie. "Keďže nie sú prijímané žiadne ďalšie opatrenia na pomoc pre týchto zamestnávateľov, ale práve naopak, končia niektoré lehoty na odložené splátky a platby, týmto zariadeniam hrozí už v najbližších týždňov špirála dlhov, strata nároku na ďalšiu pomoc a kolaps," upozornil Harbuľák.



Rezervácie v hoteloch sú zatiaľ minimálne, prezident zväzu dodal, že to je spôsobené najmä neistotou. Predpokladať, aký bude dopyt po ubytovaní v hotelových zariadeniach počas zimnej sezóny, je preto podľa Harbuľáka ťažké. Podotkol však, že hotely prijímajú také opatrenia, že riziko prenosu ochorenia je minimalizované.