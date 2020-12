Zákaz vychádzania by podľa zväzu cestovného ruchu postihol sezónu

Bratislava 15. decembra (TASR) – Pokiaľ by na Slovensku platil zákaz vychádzania, bolo by to výrazné obmedzenie, ktoré by postihlo aj zimnú sezónu. Uviedol to v utorok prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.



„Zrejme by to postihlo aj zimnú sezónu a všetky prevádzky, ktoré sú napojené na zimné strediská alebo iné strediská," podotkol s tým, že by to znamenalo absolútny prepad tržieb. Tam by bola podľa neho na mieste vyššia a účinnejšia pomoc.



Konkrétnu podobu blížiaceho sa lockdownu má v utorok riešiť špeciálna komisia pod vedením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Závery komisie prerokuje vláda, ktorá následne prijme rozhodnutie. Pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Minister zdravotníctva po pondelkovom rokovaní vlády oznámil, že opatrenia, ktoré sa mali zaviesť od 21. decembra, sa vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu sprísnia. Povedal, že v hre je aj zákaz vychádzania, ktorého podmienky sa ešte špecifikujú. Zdôraznil, že treba čo najrýchlejšie zastaviť obrovský nápor epidémie spočívajúci v náraste infikovaných a hospitalizovaných s ochorením COVID-19.