Záujem o cestovné poistenie bude zrejme poznačený koronakrízou

Bratislava 11. decembra (TASR) – Záujem o cestovné poistenie v zime sa v posledných rokoch zvyšoval. Tohtoročná zimná sezóna však bude pravdepodobne poznačená koronakrízou. Pre TASR to uviedli viaceré poisťovne pôsobiace na Slovensku s tým, že pokles v cestovnom poistení už zaznamenali počas prvej vlny pandémie.



Rastúci záujem o cestovné poistenie v zimnom období deklarovala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová. Tento záujem sa podľa jej slov zvyšoval nielen v súvislosti s rekreačným lyžovaním, ale aj cestovaním do exotickejších destinácií počas zimných prázdnin. Slováci podľa Beaty Lipšicovej z Uniqa poisťovne využívajú cestovné poistenie v zime rovnako intenzívne ako napríklad počas leta.



Dopyt po cestovnom poistení počas tohtoročnej zimnej sezóny však bude závisieť aj od prijatých opatrení a obmedzení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



„Zmena spotrebiteľského správania v cestovnom poistení sa už, samozrejme, prejavila, jarná prvá vlna ochorenia COVID-19 uzavrela hranice, možnosti cestovania boli výrazne obmedzené. Cestovanie v tomto období klienti teda využívali málo. Postupne sa situácia zlepšovala, momentálne sa s určitými obmedzeniami cestuje. Klienti využívajú viac cestovné poistenie na Slovensku," priblížila pre TASR hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Podotkla, že táto zimná sezóna je špecifická a mnohé cestovné kancelárie počas nej ponúkajú pobyty v exotických destináciách.



„Vzhľadom na aktuálnu situáciu klienti cestujú menej, keďže pohyb do zahraničia je značne obmedzený opatreniami a pravidlá cestovania sa menia zo dňa na deň.



Tí cestovatelia, ktorí sa nenechajú odradiť ani v týchto časoch, si volia alebo budú voliť v prípade cestovného poistenia skôr vyššie balíčky, ktoré obsahujú aj storno poistenie, čím si zabezpečia ochranu pred nepriaznivým vývojom situácie pred cestou," skonštatovala Lipšicová. Predpokladá, že ciest do zahraničia za účelom lyžovačky bude v aktuálnej sezóne menej.



Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne až 80 % úrazov vzniká na slovenských svahoch, zvyšných 20 % hlásia klienti zo zahraničia, najmä z Rakúska, Talianska a Francúzska. Helena Kanderková z Allianzu spresnila, že úraz na slovenskom svahu je krytý v rámci verejného zdravotného poistenia.



Pri cestách za lyžovačkou v zahraničí odporúča uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva napríklad aj náklady pri leteckom prevoze. „Najčastejšie úrazy, ktoré nám klienti z lyžovačiek hlásia, sú vykĺbenia, podvrtnutia, zlomeniny horných alebo dolných končatín a rebier, poranenia kĺbov, členkových a kolenných väzov, ale aj otrasy mozgu, odreniny a rany zo zľadovatenej plochy svahu," doplnila Kanderková.



Cestovné poistenie sa podľa hovorcu Wüstenrot poisťovne Tomáša Ferenčáka stáva čoraz častejšou výbavou turistov nielen pri ceste do zahraničia, ale aj pri dovolenke na Slovensku.



„Pre klientov je v zime atraktívne pripoistenie rizikových športov, kam patrí aj jazda na skiboboch po vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade a podobné aktivity. A, samozrejme, v zime je obľúbené aj doplnkové poistenie nákladov Horskej záchrannej služby či využívanie asistenčných služieb v cene poistenia," dodal Ferenčák. Podľa Noskovej Illášovej klientov často zaujíma aj poistenie v prípade lyžovania mimo uvedených trás, freeride.