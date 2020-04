Stredisko Bachledka Ski & Sun navštívilo viac ľudí ako minulý rok

Ždiar 9. apríla (TASR) - Zimná sezóna v stredisku Bachledka Ski & Sun bola z hľadiska návštevnosti úspešnejšia ako tá minuloročná. Nárast počtu návštevníkov zaznamenali na úrovni do 10 % oproti minulej zimnej sezóne. Pre TASR to uviedla marketingová manažérka strediska v Bachledovej doline Martina Múdra s tým, že najvýraznejší nárast pocítili v mesiaci január. Zimná sezóna bola podľa nej predčasne ukončená k 13. marcu z dôvodu rozšírenia nákazy novým koronavírusom.



Dodáva, že väčšiu polovicu návštevníkov v Bachledke tvoria Slováci, druhú najčastejšou skupinou sú už dlhšiu dobu Poliaci, a to hlavne návštevníci využívajúci spoločný skipas skupiny Tatry Super Ski. Peší návštevníci, nelyžiari, tvoria v zime približne jednu štvrtinu návštevníkov. „Koniec sezóny bol poznačený ochorením COVID-19. To pre stredisko znamenalo zrušenie marcových pretekov a podujatí a skoršie ukončenie sezóny. Uzatvorenie areálu stále pretrváva a my veríme, že nám pri sprísnených hygienických opatreniach bude dovolené čo najskôr otvoriť letnú sezónu,“ skonštatovala Múdra.



Ďalej hodnotí, že prírodného snehu bolo dostatok na to, aby sa dalo počas väčšiny sezóny bežkovať na hrebeni Spišskej Magury či sánkovať na sánkarskej dráhe, ktorá funguje tiež len na prírodnom snehu. "Aj keď sa zimná sezóna začala neskôr, obdobie do Vianoc nikdy nepatrí medzi tie vyťažené. Stredisko sme otvorili 14. decembra, potom však bolo pre teplé počasie a odmäk zatvorené a znovu sa otvorilo až 25. decembra," dodáva marketingová manažérka.



Bachledka je už niekoľko rokov celosezónnym strediskom. Podľa Múdrej aj tento rok plánujú ďalšie investície, konkrétne prestavbu pešej zóny v stredisku, ktorá sa premení na uličku s obchodmi. Ďalej pripravujú aj rozšírenie ponuky požičovne a detského sveta o nové služby, ktoré by mali turistom priniesť zvýšený komfort.