Bratislava 23. októbra (TASR) – Zimná údržba diaľnic a rýchlostných ciest sa začína 1. novembra a končí sa v marci nasledujúceho roka. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa na tohtoročnú zimnú sezónu pripravovala postupne od leta, plnila sklady posypovou soľou aj inými chemickými prostriedkami potrebnými na zabezpečenie zimnej údržby ciest. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



"Prvý tohtoročný zimný výjazd absolvovala naša technika 12. októbra pod Tatrami. Na úseku D1 Važec – Poprad, Tatry už vtedy snežilo, teplota dosahovala v ten deň -1,5 stupňa Celzia. Situáciu sme však predpokladali a v ničom nás nezaskočila," priblížila Žgravčáková.



Na zabezpečenie zjazdnosti, pluhovania a posypu diaľnic a rýchlostných ciest sú diaľničiari pripravení nasadiť 167 sypačov, osem nákladných vozidiel, 15 vozidiel s pluhom, 14 traktorov s radlicou, dva traktory so sypačom, 19 snehových fréz a 41 nakladačov.



Zároveň NDS pred každou zimou preveruje stav odvodňovačov, ako aj ochrany mostných objektov pred pohybom ľadu, preskúšava všetky mechanizačné a dopravné prostriedky zaradené do výkonu zimnej služby a postupne rozmiestňuje aj protisnehové zábrany a bariéry na miestach, kde sa tvoria snehové záveje. "Na zimnú pohotovosť je už nachystaných 102 dispečerov zimnej služby, 15 vedúcich stredísk a 548 ostatných prevádzkových zamestnancov, čo spolu tvorí až 665 pracovníkov," skonštatovala Žgravčáková.



Stredisko správy a údržby diaľnic (SSÚD) Liptovský Mikuláš má okrem iného naskladnených 20 ton chloridu vápenatého s účinnosťou až do -15 stupňov Celzia. Strediská v Košiciach, Zvolene, Novej Bani, Liptovskom Mikuláši a Bratislave majú naskladnený aj inertný materiál v objeme 694,80 tony, ktorým sa prioritne posýpajú najmä vybrané úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy, ako aj ochranné pásma vodných zdrojov. Spolu má NDS naskladnených viac ako 23.000 ton posypovej soli do -6 stupňov a 352 ton posypovej soli do -34 stupňov Celzia.