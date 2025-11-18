Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zimná údržba na Via Pribina s novinkou

Foto: Via Pribina

Inteligentné senzory strážia zásoby soli v reálnom čase.

Bratislava 18. novembra (OTS) - Zimná sezóna na rýchlostnej ceste Via Pribina prináša tento rok novinku v podobe inteligentných ultrazvukových senzorov, ktoré priebežne sledujú výšku posypovej soli v silách.

Vďaka nim operátori na úseku medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami presne vedia, koľko soli je k dispozícii, a zásoby môžu doplniť okamžite. Senzory vydržia aj v náročných zimných podmienkach: majú vysokú odolnosť, fungujú aj pri mraze, vlhkosti a mechanickom zaťažení.

Senzory dopĺňajú širšiu stratégiu zimnej údržby na 52 kilometroch rýchlostnej cesty medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami, ku ktorej patrí aj severný obchvat Banskej Bystrice.

Kľúčovým prvkom zimnej údržby zostáva čas reakcie. Tímy Via Pribina Operations musia zasiahnuť do 30 minút od prvých snehových vločiek – a v praxi často vyrážajú ešte skôr.

Zimná údržba v číslach:
• 34 operátorov v prevádzke 24/7
• 14 špecializovaných vozidiel
• 1200 ton posypovej soli
• 4 silá a skladové priestory
• 3,5 km snehových zábran
• 32 km protihlukových stien, ktoré taktiež bránia navievaniu snehu na vozovku

Zimná údržba však nie je len o technike a materiáli. Pred sezónou prechádzajú operátori každoročne odborným školením, vozidlá sú servisované a testované a súčasťou kampane je aj osveta vodičov – Via Pribina pripravila zimné tipy bezpečnej jazdy, ktoré pripomínajú, že aj malá zmena v správaní môže predísť veľkým problémom.

Ľudia, technológie a dobrá príprava idú u nás ruka v ruke. Aj túto zimu robíme všetko pre to, aby ste po Via Pribina mohli jazdiť bezpečne a bez starostí.

