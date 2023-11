Zimná údržba vozidla by sa nemala týkať len výmeny pneumatík

Bratislava 1. novembra (TASR) - Údržba automobilu pred zimou by sa nemala obmedzovať len na zmenu jeho obutia, ale mala by sa týkať aj kontroly stavu iných častí, napríklad batérie či svetiel. Upozornila na to lízingová spoločnosť Business Lease Slovakia.



Vladimír Guštafik z lízingovej spoločnosti odporúča niektoré úkony zveriť do rúk odborníkovi. "Výhodou objednania sa do servisu je, že popri samotnej výmene pneumatík servis vykoná aj kontrolu stavu pneumatík či vizuálnu kontrolu bŕzd, prípadne kontrolu geometrie a kontrolu celkového technického stavu vozidla," spresnil.



S nástupom zimy sa podľa neho zvyšuje nápor na pneuservisy a komplikácia s termínom by tak mohla ohroziť prípravu vozidla na zimné podmienky. Zimné prezutie sa však odporúča už pri vonkajšej teplote pod sedem stupňov Celzia, ktorá je v mnohých regiónoch Slovenska častá už teraz.



"Dôležitosť zimných pneumatík spočíva jednak v inej zmesi použitej gumy a tiež v hĺbke lamiel v dezéne pneumatiky. Vďaka hlbšiemu dezénu lepšie držia v prípade zasneženej vozovky smer a vďaka mäkšej zmesi pneumatík lepšie priľnú k vozovke aj v prípade nízkych teplôt alebo zľadovatenému povrchu," vysvetlil Guštafik. Tým majú v zimných podmienkach výrazne kratšiu brzdnú dráhu a dokážu auto lepšie udržať na ceste.



Pred zimou je dôležité skontrolovať aj tlak v pneumatikách. "V prípade prehustenej pneumatiky sa totiž pneumatika dotýka vozovky len stredom dezénu. Nemá tak ani potrebnú trakciu a pri potrebe náhleho brzdenia alebo pri prejazde zákrut hrozí šmyk," podotkol Guštafik. Pri nesprávne nastavenej geometrii zase hrozí "plávanie" vozidla. "To je na zasneženej a namrznutej vozovke rizikom, a to najmä pri starších vozidlách," uzavrel.