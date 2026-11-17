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Zimu v Telgárte odštartujú vianočné trhy
V lyžiarskom stredisku pod Kráľovou hoľou spustili snežné delá už pred vyše týždňom, keď prišlo výraznejšie ochladenie.
Autor TASR
Telgárt 17. novembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku v Telgárte na Horehroní sa už naplno pripravujú na zimnú sezónu. Odštartovať ju plánujú koncom novembra vianočnými trhmi, ktorých súčasťou bude aj nasvietený Chmarošský viadukt. Lyžiarske vleky by chceli spustiť najneskôr v polovici decembra. Pre TASR to uviedol majiteľ strediska Andrej Šramko.
V lyžiarskom stredisku pod Kráľovou hoľou spustili snežné delá už pred vyše týždňom, keď prišlo výraznejšie ochladenie. „Zasnežovať sme začali 7. novembra, čo je veľmi skoro. To sa nám už dávno nestalo,“ skonštatoval Šramko. Ako dodal, pre aktuálne teploty nad nulou je zasnežovanie prerušené, spustiť ho plánujú každodenne opäť nasledujúci týždeň. Prvé vleky chcú v Telgárte spustiť najneskôr v polovici decembra a ak to podmienky dovolia, tak aj skôr.
Zimnú sezónu v Telgárte však už koncom novembra odštartujú vianočné trhy priamo v lyžiarskom stredisku. Ide o druhý ročník podujatia, ktorého súčasťou je aj nasvietenie známeho Chmarošského viaduktu. „Minulý rok bol nasvietený prvýkrát vo svojej 90-ročnej histórii, malo to veľký úspech. Tento rok budú trhy ešte o čosi väčšie a budú trvať dlhšie,“ uviedol Šramko.
Vianočné trhy v Telgárte sa začnú 27. a 28. novembra, následne sa budú konať vždy od štvrtka do nedele až do 20. decembra. Návštevníci tam nájdu stánky s remeselnými výrobkami, vianočnými dekoráciami či darčekmi, k dispozícii budú aj gastrostánky či vianočný punč.
Lyžiarske stredisko v Telgárte ponúka návštevníkom deväť vlekov a deväť zjazdoviek s celkovou dĺžkou takmer šesť kilometrov. Stredisko ponúka i večerné lyžovanie, požičovňu lyží či servis i lyžiarsku školu. Zaujímavosťou je záchytný lyžiarsky bod vytvorený zo starej V3S-ky či Ratrak Bar, návštevníkov však čaká i viacero noviniek. „Máme novú lyžiarsku reštauráciu Stodolu. Otvorená bola aj vlani, tento rok je už plne dokončená. Budeme mať aj nový apres-ski bar alpského štýlu,“ doplnil Šramko.
V lyžiarskom stredisku pod Kráľovou hoľou spustili snežné delá už pred vyše týždňom, keď prišlo výraznejšie ochladenie. „Zasnežovať sme začali 7. novembra, čo je veľmi skoro. To sa nám už dávno nestalo,“ skonštatoval Šramko. Ako dodal, pre aktuálne teploty nad nulou je zasnežovanie prerušené, spustiť ho plánujú každodenne opäť nasledujúci týždeň. Prvé vleky chcú v Telgárte spustiť najneskôr v polovici decembra a ak to podmienky dovolia, tak aj skôr.
Zimnú sezónu v Telgárte však už koncom novembra odštartujú vianočné trhy priamo v lyžiarskom stredisku. Ide o druhý ročník podujatia, ktorého súčasťou je aj nasvietenie známeho Chmarošského viaduktu. „Minulý rok bol nasvietený prvýkrát vo svojej 90-ročnej histórii, malo to veľký úspech. Tento rok budú trhy ešte o čosi väčšie a budú trvať dlhšie,“ uviedol Šramko.
Vianočné trhy v Telgárte sa začnú 27. a 28. novembra, následne sa budú konať vždy od štvrtka do nedele až do 20. decembra. Návštevníci tam nájdu stánky s remeselnými výrobkami, vianočnými dekoráciami či darčekmi, k dispozícii budú aj gastrostánky či vianočný punč.
Lyžiarske stredisko v Telgárte ponúka návštevníkom deväť vlekov a deväť zjazdoviek s celkovou dĺžkou takmer šesť kilometrov. Stredisko ponúka i večerné lyžovanie, požičovňu lyží či servis i lyžiarsku školu. Zaujímavosťou je záchytný lyžiarsky bod vytvorený zo starej V3S-ky či Ratrak Bar, návštevníkov však čaká i viacero noviniek. „Máme novú lyžiarsku reštauráciu Stodolu. Otvorená bola aj vlani, tento rok je už plne dokončená. Budeme mať aj nový apres-ski bar alpského štýlu,“ doplnil Šramko.