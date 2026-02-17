< sekcia Ekonomika
Zisk a tržby firmy InterContinental Hotels Group vlani vzrástli
Firma vykázala zisk pred zdanením 1,074 miliardy USD (905,95 milióna eur). Rok predtým bol v objeme 897 miliónov USD.
Autor TASR
Londýn 17. februára (TASR) - Zisk britskej hotelovej spoločnosti InterContinental Hotels Group v minulom roku stúpol. Firma vykázala zisk pred zdanením 1,074 miliardy USD (905,95 milióna eur). Rok predtým bol v objeme 897 miliónov USD. Čistý zisk spoločnosti sa zvýšil na 759 miliónov USD z úrovne 628 miliónov USD, na ktorej bol v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Firma InterContinental Hotels Group ďalej v utorok uviedla, že jej základný zisk na akciu sa vlani posilnil na 4,91 USD z úrovne 3,90 USD. Bez zahrnutia jednorazových položiek stúpol na 5,01 USD zo 4,32 USD. Celkové tržby hotelovej skupiny sa zvýšili na 5,189 miliardy USD zo 4,923 miliardy USD v predchádzajúcom roku.
V tomto roku skupina predpokladá posilnenie dopytu. „Očakáva sa, že takýto vývoj bude výsledkom hospodárskeho rastu a investícií, stabilnej zamestnanosti, priaznivej daňovej politiky a ďalšieho zníženia úrokových sadzieb,“ dodala firma.
(1 EUR = 1,1855 USD)
