Zisk a tržby firmy Merck za štvrtý kvartál prekonali očakávania
Autor TASR
New York 3. februára (TASR) - Americký farmaceutický koncern Merck & Co za štvrtý kvartál vykázal upravený zisk 2,04 USD (1,73 eura) na akciu. Prekonal tak predpoveď analytikov, ktorí odhadovali, že bude v sume 2,01 USD na akciu. Tržby výrobcu liekov medziročne stúpli o 5 % na 16,4 miliardy USD. Aj tento výsledok bol lepší ako predpoveď trhu, že tržby dosiahnu úroveň 16,2 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť však zverejnila prognózu zisku a tržieb na rok 2026, ktorá je slabšia ako predpoveď Wall Street. Firma Merck & Co totiž predpokladá, že uplynutie patentovej exkluzivity na liek proti cukrovke Januvia a ďalšie lieky ju zasiahne silnejšie, ako si myslia analytici.
Merck očakáva v tomto roku tržby v pásme 65,5 až 67 miliárd USD. Ide o pesimistickejšiu projekciu v porovnaní s prognózou analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, podľa ktorých by tržby mohli dosiahnuť úroveň 67,6 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1801 USD)
