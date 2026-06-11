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Zisk a tržby firmy Oracle v jej štvrtom kvartáli vzrástli
Spoločnosť Oracle vykázala prevádzkový zisk v objeme 6,13 miliardy USD, čo znamená, že medziročne vzrástol o 20 %.
Autor TASR
New York 11. júna (TASR) - Americká softvérová spoločnosť Oracle vo svojom účtovnom štvrtom kvartáli, ktorý sa skončil v závere mája, dosiahla rast čistého zisku patriaceho akcionárom na sumu 4,22 miliardy USD (3,66 miliardy eur) z úrovne 3,43 miliardy USD v rovnakom období predošlého roka. Zisk firmy na akciu medziročne vzrástol o 21 %, a to na 1,45 USD zo sumy 1,19 USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Spoločnosť Oracle vykázala prevádzkový zisk v objeme 6,13 miliardy USD, čo znamená, že medziročne vzrástol o 20 %. Upravený prevádzkový zisk spoločnosti sa zvýšil o 22 % na 8,6 miliardy USD, a to vďaka silnému rastu tržieb a opatreniam na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti prijatým počas štvrťroka.
Tržby spoločnosti sa medziročne posilnili o 20,6 % na 19,18 miliardy USD, čo odráža vysoký dopyt po špičkových cloudových technológiách a aplikačných balíkoch. Pri konštantných výmenných kurzoch sa tržby firmy Oracle zväčšili o 20 %.
V prvom kvartáli účtovného roka 2026/2027 Oracle očakáva rast upraveného zisku na akciu 17 až 20 %. V prípade tržieb prognózuje ich zvýšenie o 27 až 29 %.
(1 EUR = 1,1539 USD)
Spoločnosť Oracle vykázala prevádzkový zisk v objeme 6,13 miliardy USD, čo znamená, že medziročne vzrástol o 20 %. Upravený prevádzkový zisk spoločnosti sa zvýšil o 22 % na 8,6 miliardy USD, a to vďaka silnému rastu tržieb a opatreniam na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti prijatým počas štvrťroka.
Tržby spoločnosti sa medziročne posilnili o 20,6 % na 19,18 miliardy USD, čo odráža vysoký dopyt po špičkových cloudových technológiách a aplikačných balíkoch. Pri konštantných výmenných kurzoch sa tržby firmy Oracle zväčšili o 20 %.
V prvom kvartáli účtovného roka 2026/2027 Oracle očakáva rast upraveného zisku na akciu 17 až 20 %. V prípade tržieb prognózuje ich zvýšenie o 27 až 29 %.
(1 EUR = 1,1539 USD)