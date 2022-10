Zisk aerolínií Delta Air Lines klesol v 3. kvartáli o vyše polovicu

Washington 13. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines oznámila za 3. kvartál pokles zisku o viac než polovicu. Spoločnosť však porovnáva svoje výsledky s predpandemickým obdobím, keď situáciu v leteckej doprave neovplyvňovalo toľko nepriaznivých faktorov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Aerolínie oznámili, že čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 695 miliónov USD (716,05 milióna eur) alebo 1,08 USD na akciu. V porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roka 2019 to je o 54 % menej.



Zisk upravený o mimoriadne položky predstavoval 966 miliónov USD (1,51 USD/akcia). V 3. kvartáli 2019 vykázala Delta Air Lines upravený zisk na úrovni 1,51 miliardy USD (2,33 USD/akcia). V tomto smere spoločnosť mierne zaostala za očakávaniami, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,53 USD.



Prevádzkové tržby však zaznamenali výrazný rast. Dosiahli 13,98 miliardy USD, čo je o 11 % viac než v rovnakom období predpandemického roka 2019. Aj upravené prevádzkové tržby vzrástli, a to o 3 % na 12,8 miliardy USD. Spoločnosť však opäť zaostala za odhadmi, keďže analytici počítali s rastom upravených prevádzkových tržieb na 12,87 miliardy USD.



Čo sa týka vyhliadok na 4. kvartál, Delta Air Lines očakáva zisk na akciu v rozmedzí od 1 USD do 1,25 USD. Okrem toho počíta s rastom celkových tržieb oproti 4. kvartálu 2019 o 5 až 9 %.



(1 EUR = 0,9706 USD)