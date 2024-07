Napriek tržbám klesol zisk aerolínií Delta Air Lines o takmer tretinu

New York 11. júla (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines zaznamenala za 2. kvartál tohto roka pokles zisku o takmer tretinu, tržby pritom v reakcii na vysoký dopyt po leteckej doprave dosiahli rekordnú hodnotu. Dôvodom výrazného poklesu zisku sú zvýšené náklady a nižšie ceny leteniek v porovnaní s minulým rokom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Tržby Delta Air Lines dosiahli v 2. kvartáli 16,7 miliardy USD (15,38 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o takmer 7 % a zároveň rekordnú úroveň pre 2. štvrťrok.



Na druhej strane, čistý zisk dosiahol 1,31 miliardy USD (2,01 USD/akcia), čo medziročne znamená pokles o 29 %. Výrazne ho ovplyvnili vyššie mzdové náklady a náklady na palivá.



Po úprave o mimoriadne položky však zisk do veľkej miery splnil očakávania analytikov. Dosiahol 1,53 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 2,36 USD. Analytici odhadovali upravený zisk na akciu okolo 2,37 USD.



Firma zároveň zverejnila odhad upraveného zisku na 3. štvrťrok, v ktorom zaostala za očakávaniami trhov. Tie počítajú s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,05 USD, Delta Air Lines však očakáva, že dosiahne od 1,70 USD do 2 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0855 USD)