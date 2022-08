Zisk Ahold Delhaize v 2. kvartáli vzrástol o 11,7 %

Zaanstad 10. augusta (TASR) - Holandsko-belgický maloobchodný reťazec Ahold Delhaize, ktorý vlastní supermarkety v Európe, USA aj Indonézii, zaznamenal v 2. štvrťroku 2022 nárast zisku aj tržieb. A zároveň oznámil, že odkladá uvedenie svojho internetového obchodu Bol.com na burzu pre nepriaznivé podmienky na trhu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Skupina, ktorej v USA patria obchody Food Lion, Giant a Stop & Shop, vo vyhlásení uviedla, že "prehodnotí možnosti, keď budú podmienky na trhu priaznivejšie".



Jej holandská webová stránka Bol.com, ktorá ponúka širokú škálu spotrebiteľských produktov, pritom "výrazne prekonala trh s elektronickým obchodom". Ale vzhľadom na súčasné podmienky na akciovom trhu dospela skupina k záveru, druhá polovica roka 2022 nie je ten správy čas na vstup na burzu.



Skupina so sídlom v Zaanstade severne od Amsterdamu vo svojom stredajšom vyhlásení ďalej uviedla, že v uplynulom kvartáli dosiahla dobrý výkon napriek tomu, že ceny potravín hnala hore prudko rastúca inflácia aj energetická kríza, ktorú rozdúchala vojna na Ukrajine.



Skupina vykázala v 2. štvrťroku čistý zisk 603 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 11,7 % z 540 miliónov eur pred rokom.



Čisté tržby za tri mesiace do konca júna stúpli o 15 % na 21,4 miliardy eur z vlaňajších 18,65 miliardy eur. Pri konštantných výmenných kurzoch sa zvýšili o 6,4 %.



Pri pohľade do budúcnosti Ahold Delhaize očakáva rast základného zisku o nízke až stredne veľké jednociferné číslo.