Zisk Air France-KLM v 3. štvrťroku prekonal odhady

Paríž 28. októbra (TASR) – Letecká skupina Air France-KLM v piatok vykázala vyšší, ako očakávaný zisk za 3. štvrťrok. A jej tržby prekročili úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Prispelo k tomu oživenie dopytu napriek stúpajúcim nákladom. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Francúzsko-holandská skupina, ktorá zahŕňa letecké spoločnosti Air France, KLM a Transavia, v piatok oznámila, že za tri mesiace do konca septembra 2022 dosiahla čistý zisk 460 miliónov eur po strate 193 miliónov eur v minulom roku.



Prevádzkový zisk vzrástol na 1,02 miliardy eur zo 130 miliónov eur pred rokom, a to vďaka zvýšeniu kapacity, vyťaženosti a tržieb. Ekonómovia pritom odhadovali, že dosiahne prevádzkový zisk v priemere 844 miliónov eur. Prevádzková marža bola na úrovni 12,6 %.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 111 % na 1,68 miliardy eur.



Tržby stúpli o 77,6 % na 8,11 miliardy eur zo 4,57 miliardy eur v minulom roku a boli vyššie ako v roku 2019. Pri konštantných menových kurzoch vzrástli tržby o 72,2 %.



Spoločnosť Air France-KLM v uplynulom štvrťroku prepravila 25 miliónov cestujúcich, čo bolo o 47,6 % viac ako v rovnakom štvrťroku minulého roka. Jej kapacita sa zvýšila o 29,1 % a koeficient vyťaženia vzrástol v porovnaní s minulým rokom o 21,6 bodu na 88,4 %.



"Zaznamenali sme výrazné zlepšenia, aj keď situácia na niektorých kľúčových letiskách zostáva neuspokojivá, najmä v uzle Amsterdam Schiphol, čo má vplyv na KLM," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Ben Smith.



Od apríla čelia letecké spoločnosti v celej Európe nedostatku personálu a pracovným sporom, keďže palubní sprievodcovia a piloti požadujú lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy, aby dohnali infláciu.



Letecké spoločnosti boli nútené vyškrtnúť zo svojich letových plánov tisíce letov a obmedziť predaj leteniek na nadchádzajúcu zimu. To viedlo v prípade Air France-KLM k dodatočným nákladom na vo výške 60 miliónov eur v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2019.